官媒批日本文體界夾帶軍國主義元素　張本智和及三笘薰被點名

隨着中日關係持續緊張，1月2日，中共中央黨校機關報《學習時報》公開點名三笘薰、張本智和、SnowMan等日本文體明星出現夾帶軍國主義元素的行為，稱「日本極右翼勢力有組織地利用文體活動影響公眾認知、美化侵略歷史」。



《學習時報》當日刊發了國防大學政治學院馬克思主義理論系副主任許恆兵的文章《警惕日本軍國主義在文體領域的滲透》。

白禮頓日本翼鋒三笘薰（Kaoru Mitoma）。（Reuters）

張本智和在卡塔爾多哈舉行的應屆乒乓球世錦賽豪言要在男單奪金。（Getty Images）

文章開篇直指，日本文體界接連出現夾帶軍國主義元素的行為。如在體育領域，足球運動員三笘薰與二戰戰犯相關卡片合影；乒乓球運動員張本智和等人參拜供奉侵略戰爭戰犯的東鄉神社。在文藝領域，偶像團體Snow Man在專輯預告中植入刻有戰犯名字和侵略戰爭年份的武士刀。

張本智和參拜東鄉神社被指「忘根」

據內媒《廣州日報》報道，2024年，有網民發現日本乒乓球運動員張本智和與石川佳純在巴黎奧運會之前，曾一起去參拜過「東鄉神社」。東鄉神社供奉着日本海軍大將「東鄉平八郎」，在日本被稱為「戰爭之神」，但其曾對中國犯下過累累罪行。

張本智和與石川佳純被指賽前參拜東鄉神社。（微博@成小直）

張本智和的父母均來自四川省，都是乒乓球選手出身，1998年往日本生活。2014年3月，張本智和與父親張宇、妹妹張美和三人一同歸化日本（正式加入日本國籍），並把原先的姓「張」改為日本姓「張本」。張本智和參拜神社的行為遭到內地網民痛斥，「參拜罪人」「張本真忘祖啊」「聲討張本，忘根」。

張本智和與石川佳純參拜供奉戰犯神社網民憤怒

三笘薰手持日本二戰軍人照片 引內地網民抨擊

白禮頓青年軍社交媒體專頁上載日本球員三笘薰與一位小球員的合照，二人手上均持有二戰日本「最後一位投降」軍人小野田寬郎的球員卡，帖文現已刪除。（Brighton & Hove Albion Academy@BHAFC_Academy）

《香港01》此前曾報道，日本球員三笘薰與一位小球員合照，二人手上均拿着一張猶如足球領隊遊戲的球員卡，卡內照片是二戰日本「最後一位投降」軍人小野田寬郎。此照片一出，立刻引來內地網民抨擊。

眾多球迷都對發佈帖文的足球俱樂部白禮頓進行了批評指責。隨後，白禮頓將這條帖子刪除，另發帖文為日本二戰軍人照片「在中國構成任何冒犯」（any offence caused in China）致歉，並稱「非常珍視在中國的球迷，絕無冒犯之意」。

三笘薰手持日本二戰軍人照片 白禮頓為冒犯中國致歉

偶像團體Snow Man專輯植入戰犯元素惹議

據台媒《ETtoday新聞雲》報道，在日本偶像9人男團「Snow Man」推出的專輯《RAYS》MV中，畫面中出現一把刻著名字的日本刀，疑似寫着「昭和十五年 崗村寧次」，而岡村寧次是侵華日軍的作戰指揮官。

當紅偶像團體Snow Man在其新專輯預告片中植入「岡村寧次」。（微博@國內芒果撈）

內地網民質疑「故意噁心中國人」，要求公開道歉，粉絲留言「花過的那麽多錢不是為了讓staff用於做出傷害我們的影片」。面對批評聲浪，Snow Man發佈道歉聲明，引發爭議的MV也被撤下。

許恆兵提到，多部熱門動漫、電競作品屢次出現「旭日旗」「731部隊」等象徵符號。這些行為都是日本極右翼勢力有組織地利用文體活動影響公眾認知、美化侵略歷史的具體表現，已引發曾飽受日本軍國主義侵略的亞洲各國人民的強烈不滿。

許恆兵稱，無論是運動員在賽場內外的表現，還是動漫、遊戲中的符號化植入，其共同點在於隱匿軍國主義歷史的殘酷性與侵略本質，將其轉化為一種可被消費、崇拜甚至引發懷舊情感的文化符號。此類行徑不僅嚴重傷害受害國民眾感情，也對地區和平穩定構成現實威脅，國際社會必須予以高度警惕並採取必要措施加以應對。