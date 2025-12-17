懷疑鄰居夫婦作法加害　廣西男持改裝釘槍殺人已伏法

2023年12月4日，廣西來賓市某村26歲的何某乖利用改裝釘槍殺害鄰居夫婦，他事後供稱，行兇動機是認為對方會「作法擺陣」害自己，致其發噩夢失眠。

12月17日，該案二審宣判，法院裁定何某乖犯故意殺人罪、非法製造槍支罪，數罪併罰，被判處死刑立即執行。



據此前報道，受害人家屬梁女士透露，家中菜地鄰近何某乖家中圍牆，家姑在菜地做農活時，何某乖以為她正在「作法」要用巫蠱邪術加害自己，於是決定先下手為強，手持改裝的釘槍跑到梁女士家中，先後朝梁女士的家翁及家姑太陽穴開槍，致其當場斃命。

兩名遇害者被何某某用釘槍殺害。（微信）

《華商報大風新聞》報道，何某乖作案後在附近的旅館入住，欲喝白酒自殺未遂，後來又用小刀割左手臂企圖自殺，一度昏迷，甦醒後打電話報警自首。

何某乖落案後交代，用於作案的兩支槍是他用同一牌子同一型號的射釘槍加裝槍管製造，作案後，他將釘槍藏於祠堂。經警方鑑定，兩支槍均是《槍支管理法》所規定的管制槍支。

經北京市某司法鑑定所鑑定，何某乖患有精神分裂症，作案時辨認和控制能力削弱，具有限定刑事責任能力。

梁女士的家姑在家中菜地做農活時，何某某以為對方正在「作法」用巫蠱邪術加害自己。（微信）

梁女士的家姑及家翁被鄰居殘忍殺害。（微信）

今年3月28日，廣西壯族自治區來賓市中級人民法院對本案作出一審判決，何某乖犯故意殺人罪、非法製造槍支罪，數罪併罰，決定執行死刑；考慮到何某乖作案時處於精神分裂發病期，且有自首情節，緩期兩年執行。

4月16日，來賓市人民檢察院向高級人民法院提出刑事抗訴。9月23日，該案二審開庭，法庭上，公訴方主張判處何某乖死刑，立即執行。

來賓市人民檢察院的刑事抗訴書顯示，檢方認為，一審判決雖然因何某乖屬於限定刑事責任能力人，且有自首情節，認為可以判處死刑不立即執行，但無論是限定刑事責任能力人，還是自首，都只是對量刑可能產生從寬影響的情節，量刑時仍應按照《中華人民共和國刑法》第六十一條的規定，結合全案犯罪的事實、性質、情節和對社會的危害程度進行綜合評判。

刑事抗訴書中，檢方認為，何某乖故意殺人罪行極其嚴重，社會影響惡劣，且認罪悔罪態度不佳，家屬雖代為賠償部分經濟損失，但未取得被害人近親屬諒解，雖具有法定可以從輕處罰情節，但不足以對其從輕處罰。因此，一審法院以故意殺人罪判處何某乖死刑，緩期二年執行，與其罪責不相適應，量刑明顯不當。

來賓市興賓區人民法院。（大風新聞）

12月17日，受害人家屬梁女士稱，法院判決何某乖犯故意殺人罪、非法製造槍支罪，數罪併罰，被判處死刑立即執行，「我們對這個結果很滿意，會帶到公婆墳前，告慰他們的在天之靈」。