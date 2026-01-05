高三男生遭車撞傷昏迷一年離世　鄰居故意殺人罪成一審判死

2024年5月，江蘇鹽城市的高三學生張俊豪，在騎電動單車上學時被鄰居王某桂開車撞倒，昏迷14個月後離世。1月5日，張俊豪的家屬透露，王某桂被鹽城市中級人民法院一審判處死刑。



《極目新聞》報道，2025年11月3日，該案一審在響水縣人民法院庭審結束，法院沒有當庭宣判。

張俊豪生前照片。（極目新聞）

1月5日上午9時50分許，張俊豪的母親張女士透露，當日上午在鹽城某看守所，王某桂被鹽城市中級人民法院一審判處死刑，「左盼右盼，終於等到了出結果的這一天！張俊豪終於可以安息了！」。

判決書顯示，法院判決王某桂犯故意殺人罪，判處死刑，並剝奪政治權利終身。

張俊豪的書桌。（極目新聞）

據此前報道，2024年上半年，讀高三的張俊豪正備戰高考，由於學校離家至有10分鐘路程，他每天都會騎電動單車上學。當年5月29日，張俊豪騎車上學途中，被36歲的鄰居王某桂駕車從身後故意撞倒在地。張俊豪送院搶救，一直處於腦死亡狀態，昏迷至2025年7月29日離世。