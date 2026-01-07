廣州「揚塵逼遷」　商戶叫苦：食飯都有灰飄入口　他們為何死守？

近日，廣州海珠區一段「拆遷隊用霧炮車向居民區揚塵」的影片引發熱議，被指是「揚塵逼遷」。《香港01》記者走訪現場發現，附近多家在拆遷改造範圍南洲創業園內的二手車商戶「中招」，多輛車與店內設施均被厚灰覆蓋，有人更稱「吃飯時都感覺有灰塵飄入口中」。多家商戶更向《香港01》透露他們不願搬遷的原因。



拆遷現場，霧炮機吹塵方向正對園區。（影片截圖）

大量粉塵被吹向空中。（影片截圖）

商戶描述現場能見度不足10米。（受訪者提供）

多部私家車「中招」清洗需花2000蚊 員工：上班都在吸塵

在2025年12月31日，廣州海珠區南洲創業園內，一台鏟車鏟起大量建築垃圾，行至一部帶有大型吹風設備的車輛尾部，大量建築粉塵被吹向周邊區域，導致園內多家商戶遭受嚴重影響。

事發地廣州海珠區南洲創業園正門。（香港01）

《香港01》記者走訪發現，該園區內聚集了大量二手車行，粉塵使得停放車輛、店內設施頃刻間覆蓋上一層厚厚建築粉塵，商戶經營與日常運作受到持續困擾。

有商戶向《香港01》記者反映，事故發生後，清理工作成為每日沉重負擔。園區內一家二手車行工作人員表示，靠近街道的私家車全部「中招」：「要洗40多台車，每台50元，即刻冇咗2000蚊（人民幣，下同)」。

現場多部私家車被粉塵覆蓋。（香港01）

此外，商戶還需投入大量人力不斷清理店內與門口的灰塵，反覆的清潔工作耗費大量時間與水電資源，正常生意亦受耽擱。更有商戶擔憂健康風險，表示粉塵無孔不入，「每天上班都在吸灰塵，吃飯時都感覺有灰塵飄入口中」。

儘管商戶已自行進行多輪清潔，但因源頭的路面沙塵未獲徹底處理，粉塵問題始終循環不止。「就算已經清洗過一遍，第二天依舊落好多塵。」有商戶補充道。

車行員工：早上及下午均「揚塵」

值得注意的是，多數現場商戶均不同意官方宣稱的「揚塵」是「操作失誤」導致，現場多數商戶均向《香港01》記者表示，揚塵行為持續數十分鐘之久，若是因為操作失誤，應該當場就能發現並停止。

另據事發時處於現場的車行工作人員黃女士描述，施工現場從當日早上開始一直不停地吹塵，中午停止了一段時間，但下午兩點左右又開始吹塵，她當即聯繫廣州市環保局進行投訴，但直到四點鐘左右才停止。

清場5個月仍「屹立不倒」 商戶不滿霸王條款成「釘子戶」

《香港01》記者實際走訪發現，在南洲創業園內，僅三家商戶確認清場並搬離該園區。多數二手車商戶均表示目前正常營業。公開通告中顯示的8月10日清場時間，距今已過去5個月。

而另一則流傳於搬遷公告顯示，當地經濟社已經跟徵收部門簽訂補償協議。隨後該經濟社向園區內租戶發出了搬遷通知，該通知稱租戶須「無條件配合撤場」，不得就裝修、經營損失等向出租方索賠，出租方僅無息退還保證金及剩餘租金。該條款引發一眾商戶不滿。

有商戶收到該園區管理處的一則電子版通告，該通告稱商戶需要在8月10日前完成清場工作，並移交土地和房屋給徵收部門。（香港01）

商戶：租期還未到 突然被要求搬走

許多商戶接受《香港01》記者採訪時表示，自己的門店按年交租，租期還沒到，就突然說要搬，需要花時間另尋新場地。

據《上游新聞》報道，該園區商戶規模較大，不少商戶前期裝修投入動輒數十萬乃至過百萬元，被突然通知無條件搬遷，很多商戶還在就租金等問題打官司。

此外，亦有商戶向《香港01》記者透露，即便是過了強制清場時間，也沒有任何人來通知搬離，也無強制清場措施（如停水停電），於是許多商戶便繼續在該園區繼續營業。

在拆遷工地的圍擋上貼滿倉庫出租廣告，為園區內想要搬遷的商戶提供選擇。（香港01）

據此前報道，海珠區官方6日（周二）稱，已成立聯合調查組調查事件。一名不願透露姓名的現場施工人員稱，工地有關人員已被帶警方帶走調查。目前，涉事工地仍處於停工狀態並設置圍擋。

該施工人員稱，商戶不願搬遷是因為當地街道辦和房東與商戶商談不恰導致，最終商戶未能按時搬離，繼續營業，而施工方在未完全清場情況下繼續作業。

此外，他亦指出，涉及的「海珠新中軸舊改工程」屬於政府項目，是不會停滯的，預計不久之後就會恢復作業。