台男1年內與15歲少女「無套性交200次」致懷孕　獲輕判6個月徒刑

台灣基隆一名男子小帥（化名）明知女友年僅15歲，仍在交往期間與對方發生性行為，次數高達200次，導致女方懷孕至醫院引產，案情因此曝光。



基隆地院近期審理，依《對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪》判處有期徒刑6月。

害15歲女友懷孕 色男被判刑

檢方起訴指出，小帥與小美（化名）已是前男女朋友，2024年1月至12月28日間，他明知女生才15歲，卻仍在雙方住處與旅館等地，堅持色色，且不做避孕措施。

雙方約以每週3次頻率發生性行為，累計達200次，直到小美懷孕並至醫院引產，院方依規定通報後，警方循線偵辦，全案曝光。

偵查過程中，小帥坦承犯行，不過稱上述行為是基於雙方戀愛關係，但檢方認定屬單一犯意下的反覆而為，並在短時間內接續為之，屬「接續犯」，最後仍依妨害性自主罪起訴。

法官審酌，小帥明知小美年紀、判斷能力未成熟，卻仍為滿足私慾，做出不法行徑，但考量他年輕、坦承過錯，且小美與其家人都表態不提告、求償，因此最終判處6個月徒刑。

