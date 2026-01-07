河南一村委會欠錢迫智力殘疾村民當村支書背債　11人被追責問責

河南新鄉市居民郭白某曾向內媒爆料，因村裏財政困難，他一直墊付資金供輝縣市南寨鎮孫石窯村日常工作使用，內地法院近年判決村委須歸還郭白某78.1萬元人民幣（下同）。豈料，村委會竟任命郭黑某當村支書，讓其成了欠錢不還的「老賴」，郭白某稱，郭黑某是村中人人皆知的智力殘疾人士。郭黑某自述：「村裏人都笑話我，說我當書記了。」



1月7日，新鄉市通報稱，上述事件基本屬實，已依規依紀依法對相關單位和11名責任人嚴肅追責問責。



郭黑某說村裏人笑話他「當書記」。（封面新聞）

官方通報

聯合調查整頓組1月7日發佈情況通報稱，經查，孫石窯村「頂包」案基本屬實。2024年6月，因孫石窯村未完全履行法院對其債務糾紛的判決，輝縣市人民法院擬對該村時任黨支部書記、法定代表人帖托採取限制高消費措施。帖托為避免被「限高」，向時任鎮黨委副書記、鎮長石紅彪請求幫助。

石紅彪找到輝縣市人民法院執行局時任局長魏新濤商量規避方法，之後安排鎮黨政辦一級科員張大志套用其他文件文號，製作了免去帖托孫石窯村黨支部書記、任命該村村民郭黑虎（非中共黨員、智力二級殘疾）為孫石窯村黨支部書記的虛假文件，應付法院執行，實際仍由帖托擔任村黨支部書記。

當事人郭黑某。（澎湃新聞）

輝縣市人民法院執行承辦人朱新昌未經核實，依據虛假文件於2024年7月11日對郭黑虎採取「限高」措施。後輝縣市人民法院發現該文件失實，於2024年7月23日解除了對郭黑虎的「限高」措施。

根據調查核實情況，依規依紀依法對相關單位和11名責任人嚴肅追責問責。

此前報道

郭白某介紹，他早些年做生意掙了一些錢，2002年開始擔任輝縣市南寨鎮孫石窯村村委會主任、黨支部書記，後因違規違紀問題被免職。任職期間，因村裏財政困難，他一直墊付資金供村裏日常工作使用。

2022年，郭白某向村裏討要欠款未果，將村委會及法定代表人（時任村黨支部書記）帖某起訴至法院。相關法律文書顯示，自2022年9月26日郭白某一審勝訴後，又經過了二審、再審，終判郭白某勝訴，由輝縣人民法院執行相關判決。郭白某稱，直到執行判決時他才發現村支書突然換了人。

郭白某指出，他找法院核實，法院拿出兩份材料告訴我，南寨鎮向法院提供了文書，說帖某在4月份已經辭去了村支部書記職務，南寨鎮5月份下達紅頭文件，已經任命郭黑某擔任孫石窯村黨支部書記。

郭黑某出示自己的殘疾證。（封面新聞）

61岁的郭黑某自述，小時候從樹上摔下，摔傷了腦袋，後來辦理了二級殘疾證書，日常靠國家發放的補貼生活，有時也會在鎮上打短工掙錢，村裏的房子長期沒住，已經半荒廢了，「村裏人都笑話我，說我當書記了。不知道我啥時候當的書記，沒人通知我。」