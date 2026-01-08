央行2026貨幣政策｢降准降息、靈活高效｣　分析師預計年內降息2次

2026年中國人民銀行工作會議於1月5日至6日召開，會議提出了2026年多項重點工作，包括繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，持續深化金融改革和對外開放；鞏固提升香港國際金融中心的地位，維護香港金融市場穩定繁榮。央行同時提出，要保持流動性充裕，發揮好政策利率引導作用。

有業內分析師預計，2026年央行將主要通過下調政策利率等方式，引導企業和居民貸款利率下行，預計今年或將降息2次。



中國人民銀行表示，要把促進經濟高質量發展、物價合理回升作爲貨幣政策的重要考量，靈活高效運用降準降息等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，保持社會融資條件相對寬鬆，引導金融總量合理增長、信貸投放均衡，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長和價格總水平預期目標相匹配。

會議強調，要暢通貨幣政策傳導機制，發揮好政策利率引導作用，做好利率政策執行和監督，促進社會綜合融資成本低位運行。有序擴大明示企業貸款綜合融資成本工作覆蓋面，推動明示個人貸款綜合融資成本。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，防範匯率超調風險。

中國穩健的貨幣政策取得了顯著成效，體現了前瞻性、精準性、主動性和有效性。（Getty）

此外，針對持續深化金融改革和對外開放，中國人民銀行作出一系列部署：繼續優化「債券通」「互換通」機制安排。支持上海國際金融中心建設，鞏固和提升香港國際金融中心地位，維護香港金融市場的穩定和繁榮發展。發揮好央行間貨幣互換作用，便利貿易投資項下人民幣使用，推動金融機構改進跨境金融服務。完善人民幣跨境使用基礎設施。歡迎更多符合條件的境外主體發行熊貓債。擴大快速支付系統互聯範圍，推進二維碼互聯互通合作。

對此，有業內人士分析預計今年央行將進行2次降息。據《證券日報》報道，東方金誠首席宏觀分析師王青預計，今年居民房貸利率、消費貸利率和經營貸利率都將有下調空間，政府和企業債券融資成本也會跟進下調。具體降息時點將根據經濟金融形勢變化和金融市場運行狀況相機抉擇。

他預計，2026年央行將降息2次，降息幅度為20個基點至30個基點（0.2個百分點至0.3個百分點），初步預計上半年和下半年各降息一次。另外，從推動房地產市場止跌回穩等角度出發，2026年還有可能通過單獨引導5年期以上LPR（貸款市場報價利率）較大幅度下行等方式，對居民房貸實施定向降息。2026年央行將降準1次至2次，幅度為0.5個百分點至1個百分點，接下來可重點關注春節前降準能否實行。

《經濟參考報》亦引述中信證券首席經濟學家明明說法稱，考慮到歷史長期流動性投放規模及當前降準空間，2026年一季度可能實施0.5個百分點的降準，釋放約1萬億元長期資金；同時或通過國債買賣彌補抵押補充貸款（PSL）到期帶來的中長期流動性缺口。中期來看，央行仍將依託中期借貸便利（MLF）、買斷式逆回購等工具開展流動性投放，保障銀行間資金利率平穩運行。