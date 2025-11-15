《經濟學人》評「台灣病」：台央行長期壓低新台幣，犧牲一般人民

《經濟學人》雜誌最新一期封面以「台灣榮景的潛藏風險」（The hidden risks in Taiwan's boom）為標題，文中指出新台幣長期遭到人為低估，且低估程度達全球之冠。



《經濟學人》警告，這項貨幣政策雖能讓台灣免於受到貨幣升值衝擊經濟的「荷蘭病」，但反而可能造成經濟嚴重失衡、金融風險增加，形成所謂的「台灣病」（Taiwanese disease）或「福爾摩沙流感」（Formosan flu）。



《經濟學人》雜誌最新一期封面以「台灣榮景的潛藏風險」（The hidden risks in Taiwan's boom）為標題。（經濟學人）

《經濟學人》文中指出，台灣憑藉全球頂尖的先進半導體技術，出口實力令人稱羨。但同時，台灣央行透過長期抑制新台幣匯率，來維持出口競爭。然而，這也導致經濟巨大的扭曲：貿易經常帳（current account）順差膨脹、外匯存底增加，且房價飆漲，失衡程度都比其他相似經濟體更加嚴重。

《經濟學人》曾針對荷蘭的經濟情勢取了一個名詞「荷蘭病」，其是指荷蘭在 1970 代因天然氣出口蓬勃，導致荷盾升值，最後反而讓荷蘭經濟陷入困境。當一國出口大幅成長，通常會導致貨幣升值（外國人需要更多該國貨幣來買商品），進一步造成其他產業競爭力受損、經濟陷入困境。

《經濟學人》則以「台灣病」形容其經濟問題。並指出新台幣長期被低估，背後反映兩原因：一、台灣出口製造商給了政府龐大壓力，這類企業約佔台灣製造業就業人數約 70%；二、台灣央行多年來非常擔心所謂的「荷蘭病」，且由於台灣央行上繳的款項佔政府總收入 6%，遠高於已開發國家的平均水準 0.4%。這筆款項不僅成了政府重要的財政收入來源，也是央行在台灣政壇上影響力的隱含根基，不過對此台灣央行曾否認。

戰爭風險威脅到台灣經濟。（資料圖片）

根據大麥克指數（Big Mac Index）顯示，台灣一個大麥克漢堡售價比美國便宜 56%，經調整後，新台幣實質匯率被低估 55%。

另一個「台灣病」的症狀為「日漸龐大的經常帳順差」。過去五年，台灣晶片與伺服器出口暴增三倍，貿易順差達史上新高。今年10月，台灣單月商品貿易順差達226億美元，相當於年化計算的GDP占比 31%。今年至今，台灣的經常帳順差也已擴大至GDP的 16%，遠高於 2010 年代的 10%。相比典型貿易順差的中國，其經常帳盈餘僅 3%。

文中指出背後可能原因包含：國內投資機會稀少、快速老化的人口累積退休儲蓄、或突然出現的出口榮景。問題是，台灣境內投資並沒特別低，與德國、日本及南韓等富裕的出口導向國家相仿，人口結構在東亞也不算特殊，韓國人口老化的速度一樣快，過剩儲蓄規模只有台灣的三分之一。過去五年的晶片出口激增，也無法解釋過去25年來的經常帳順差成長。

負面後果一：消費者購買力被削弱

《經濟學人》指出，台灣央行事實上是以犧牲一般民眾的生活水準，換取出口競爭力，且央行為維持低匯率印製新台幣，致境內現金充斥、推升房價，進一步削弱大眾購買力

文中提醒，當新台幣被低估，其衍伸的成本和扭曲也在增加。首先，這相當於對消費者隱性課稅。在一個依賴進口食品、燃料和商品的經濟體中，低匯率使購買力從普通家庭轉移到了出口商手中。

結果是，即使以出口型經濟的標準來看，台灣的儲蓄過多而消費過少。自 1998 年以來，私人消費佔GDP的比重下降20個百分點。這項旨在幫助台灣致富的政策，如今卻損害一般台灣民眾的利益。

《經濟學人》警告，便宜的新台幣是一種「代價高昂且危險的過時產物」，不再像過去那樣帶來好處，因台灣早已非工業化經濟體，目前人均GDP現已超越日本，外匯存底高達 6,000 億美元，足以應對中國的封鎖或金融危機衝擊。而台灣最頂尖的晶片和電腦代工廠商，貢獻了四分之三的出口總額和近一半的名目GDP，完全可承受新台幣升值的影響。

2024年5月29日，台灣新竹，圖為台積電創新博物館的台積電標誌。（Reuters）

負面後果二：台灣房價27年飆漲4倍

另一個扭曲之處在於，廉價新台幣推高了房價。央行印鈔購買外匯，使台灣金融體系資金過剩、利率被壓低。這種雙重作用導致台灣房價自 1998 年以來上漲了 4倍。

負面後果三：貨幣錯配埋下金融風暴

《經濟學人》指出，台灣央行為了將盈餘資金循環利用，透過壽險業者將家庭儲蓄投入外國資產（用新台幣買外國貨幣），而央行透過在匯市調節（賣出外國貨幣、買新台幣），來降低業者風險，並鼓動這波海外投資熱潮。

壽險業者已投入近一萬億美元的家庭儲蓄於購買美國公債，造成了巨大的貨幣錯配，因新台幣負債是用美元資產來融資的。任何一種貨幣的突然波動，使新台幣升值，會使壽險業的外國資產價值縮水（但債務不減），進一步導致其資不抵債，若放任其倒閉，將衝擊到台灣儲戶的資產，「這些公司已大到不能倒」。

針對《經濟學人》的文章，台灣央行14日晚間作出5點說明反駁。文中指出，影響匯率的因素眾多，匯率是由外匯市場供需決定，並非單一商品價格所能衡量；金融自由化以來，跨境資本移動是影響新台幣匯率升值或貶值的重要因素。第2，過往「經濟學人」已坦承大麥克指數不適合用來評估一國匯率是否高估或低估。

台灣房價近年飆漲。（視覺中國）

央行續指，只以單一商品來評估匯率並不恰當，「經濟學人」早在2003年便坦承大麥克指數有其缺陷；2006年時，「經濟學人」更直指，大麥克指數多年來在全球被各界廣泛引用、甚或濫用。若利用其他單一商品指數來評估一國通貨匯價是否高估或低估，也可能出現截然不同的結果。

央行提到，2016年，野村控股公司曾根據各國iPhone售價，計算出iPhone指數，在當時納入比較的23種通貨中，美元是遭低估最嚴重的通貨，結論迥異於大麥克指數。以最新iPhone售價換算，新台幣對美元匯率仍高估17.1%，與經濟學人大麥克指數顯示新台幣對美元匯率低估55%的結果背道而馳。