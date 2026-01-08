曾為北京奧運首批中國火炬手　國家體育總局退休官員王明晏被查

周四（8日），中央紀委國家監委網站通報，據中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組、河南省紀委監委消息，國家體育總局體育器材裝備中心原副主任王明晏涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組紀律審查和河南省鶴壁市監委監察調查。



公開信息顯示，王明晏早年曾擔任北京奧組委秘書行政部處長，並於2008年北京奧運聖火在希臘點燃後成為首批參與傳遞的中國火炬手。王明晏當時向媒體介紹：「我來希臘是負責全團的迎送、飲食、住宿、交通等後勤服務保障工作的，我必須全力以赴完成好本職任務。」

報道指，王明晏自1999年開始參與北京申辦2008年奧運會工作，包括曾在北京奧申委負責財務工作，奧組委成立之初負責捐贈工作，後又做後勤行政工作。他曾表示，自己生命中最美好的十年都奉獻給了北京奧運會。

王明晏曾為北京奧運首批中國火炬手。（界面新聞）

2017年2月，國家體育總局公布一攬子人事任命，其中王明晏從國家體育總局體育器材裝備中心市場部主任，晉升為裝備中心副主任。此後，他還兼任中國奧委會市場開發部副部長。

2022年8月31日，國家體育總局網站發布部分幹部調整信息，其中王明晏為到齡退休。退休後，王擔任全國青少年體育聯合會副理事長。2025年8月，出席了在西寧開賽的第五屆中國青少年冰球聯賽全國總決賽開幕式。

國家體育總局原局長茍仲文落馬後，體育系統反腐工作持續。此前，多名茍仲文的直接下屬已被查，包括國家體育總局原政法司副司長胡光宇；國家體育總局冬季運動管理中心原主任倪會忠；中國賽艇協會、中國皮劃艇協會原主席劉愛；國家體育總局幹部培訓中心原主任曹衛東等。其中，劉愛傑和胡光宇都曾在奧運備戰辦擔任要職。

2025年8月19日，國家體育總局局長高志丹在國新辦新聞發布會上表示，堅決懲治體育領域腐敗，以「假賭黑」治理為契機，重拳整治足球、象棋等項目發展亂象。