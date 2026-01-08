國內首個海上可重複使用火箭基地開工　預計年底發射首枚火箭

1月7日，國內首個海上可重複使用火箭基地在杭州市錢塘區開工。

箭元科技自主研發的國內首個「液氧甲烷+不銹鋼+海上回收」火箭「元行者一號」可重複使用20次，目標發射成本2萬元/公斤。據計劃，箭元科技年底將發射首枚火箭及執行回收任務。



1月7日，北京箭元科技有限責任公司（箭元科技）中大型液體運載火箭總裝總測及回收複用基地項目在杭州市錢塘區動工，這是國內首個海上回收複用火箭產能基地，也是首個不銹鋼火箭超級工廠。

箭元科技火箭基地效果圖。（錢塘發布）

該項目總投資52億元，包括回收複用中心、檢測檢驗中心、生產製造中心，建成後將具備年產25發火箭的規模化製造能力，並實現火箭回收後的快速檢測、維修與複用。

箭元科技自主研發的國內首個「液氧甲烷+不銹鋼+海上回收」火箭「元行者一號」，箭體高度達66米，直徑4.2米，起飛質量575噸，具備大運力、低成本、快交付、高頻次複用的多重優勢；LEO軌道運載能力可達14噸，1100km低軌運力一次性9噸，回收7噸，一子級設計重複使用20次，單公斤發射成本低於2萬元。

箭元科技「元行者一號」。 （箭元科技）

2025年5月，「元行者一號」已完成驗證型火箭首次海上飛行回收試驗，同年7月完成濺落回收發動機和控制系統圓滿完成聯合搖擺熱試車，實現了發射-回收的全流程閉環驗證。

2025年5月29日，箭元科技「元行者一號」驗證型火箭在東方航天港進行了首次飛行回收試驗。 （箭元科技）

2025年5月29日，箭元科技「元行者一號」驗證型火箭在東方航天港進行了首次飛行回收試驗。 （箭元科技）

箭元科技將首枚在錢塘製造的火箭命名為「錢塘號」。據計劃，今年8月底，「錢塘號」將在此基地開始總裝測試，年底將執行首次飛行及回收任務。

箭元科技成立於2019年，專供可複用液體運載火箭，其採用「不銹鋼+液氧甲烷」方案、布局可回收全複用中大型火箭。