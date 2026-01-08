俄羅斯旅遊難倒中國遊客？使館：高度重視　採取有效措施加強領保

中俄互免簽證政策實施後，兩國遊客互訪現象升溫，惟網上不少中國遊客反映對赴俄有一定擔心，主要包括居留登記、社會治安、警察執法等方面。對此，中國駐俄羅斯使館發言人周四（8日）表示，保護在俄中國公民和機構安全與合法權益始終是中國駐俄使領館的重要職責，各館對此高度重視，並不斷採取有效措施加強領保和預防性領保工作。



發言人表示，中俄互免簽證政策是兩國元首戰略引領下高水平政治互信的具體體現，對進一步便利兩國人員往來、促進各領域交流合作具有重要意義和深遠影響。保護在俄中國公民和機構安全與合法權益始終是中國駐俄使領館的重要職責，各館對此高度重視，並不斷採取有效措施加強領保和預防性領保工作。中國同胞在俄期間遇到問題可及時與使領館聯繫，使領館將對同胞反映的情況提出相應的解決方案或建議，經核實必要時提出交涉，推動俄方全力保障在俄中國公民安全和正當合法權益。俄方歡迎中國朋友來俄，正在持續優化完善各項服務保障措施，不斷提升中國公民來俄旅行體驗。俄方主管部門表示，如接到中國公民投訴，將查實情況並依法處置。

圖為2023年7月4日，鏡頭下俄羅斯莫斯科克里姆林宮的外觀。（Reuters）

為確保廣大中國同胞來俄平安順利，切實享受免簽實惠，使館請赴俄中國公民注意以下事項：一、樹立海外安全第一責任人意識，遵守俄法律法規，尊重當地文化和宗教習俗，選擇成熟、規範旅遊線路，做到安全文明出行，展現中國公民良好精神風貌。二、自來俄抵達停留地之日起7個工作日內辦妥居留登記，並保留回執至離境。請務必關注停留期限，切勿逾期滯留。如因發生疾病、自然災害或不可抗力導致無法按期離境，請及時向停留地移民事務管理部門提交相關證明文件，申請延長停留期限。而無論上一次辦理的居留登記停留期限是否包含第二次入境日期，每次入境俄羅斯均需辦理居留登記。

三、妥善保管入境時邊檢工作人員發放的移民卡（俗稱「小白條」），離境時交還邊檢。如移民卡損壞或遺失，須3日內向停留地移民事務管理部門申請補辦。四、入境後如遺失護照，請及時向俄內務部門地方機關提交聲明，並前往中國駐俄使領館辦理臨時旅行證件。

五、自2025年10月6日起，俄對持有外國運營商SIM卡的用戶實施24小時數據傳輸和移動短信服務臨時封鎖。運營商通過短信向用戶發送相關通知。根據短信中提示的操作方法點擊鏈接並輸入驗證碼，即可解除限制，正常使用移動網絡和手機短信。六、如遇突發情況請及時報警，必要時聯繫使領館求助。如遇執法人員不公正或粗暴執法，可要求其出示工作證件，保留相關證據，依法理性維權。