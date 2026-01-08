習近平主持中央政治局會議　聽取人大常委會、國務院等工作匯報

《新華社》1月8日消息，中共中央政治局常務委員會1月8日全天召開會議，聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報，聽取中央書記處工作報告。中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話。



會議指出，黨中央聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報和中央書記處工作報告，是堅持和完善黨的領導制度體系，把黨中央集中統一領導落實到國家治理各領域各方面各環節的重要舉措。「十五五」時期，我國發展環境面臨深刻複雜變化，工作任務艱巨繁重，要堅持好、運用好、發展好黨的領導這一最大優勢，為中國式現代化建設提供根本保證。

會議認為，過去一年，全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅定維護黨中央權威和集中統一領導，認真貫徹落實黨的二十大和二十屆歷次全會精神，緊緊圍繞黨和國家工作大局履職盡責，切實加強黨組自身建設，各方面工作取得了新成效。

會議認為，過去一年，在中央政治局、中央政治局常委會領導下，中央書記處認真貫徹黨中央決策部署，積極履職盡責，在完成黨中央交辦任務、加強黨內法規制度建設、指導推動群團工作、整治形式主義為基層減負等方面做了大量工作。

習近平。（直播截圖）

會議強調，今年是中國共產黨成立105周年，是「十五五」開局之年。全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，認真落實四中全會部署，堅持黨中央集中統一領導，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，不折不扣把黨中央各項決策部署落到實處。要錨定「十五五」時期經濟社會發展的重大戰略任務，統一意志、形成合力，共同推進各領域工作，努力實現良好開局。樹立和踐行正確政績觀，堅持為人民出政績、以實幹出政績。加強黨組自身建設，認真履行全面從嚴治黨主體責任，切實增強自我革命的自覺性堅定性。

會議強調，新的一年裏，中央書記處要深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，認真落實四中全會部署，圍繞中央政治局、中央政治局常委會部署要求，立足職責抓好指導開展黨內集中教育、完善黨內法規制度建設、群團組織建設和改革、持續整治形式主義為基層減負等重點任務落實，高質量完成黨中央交辦的各項任務。