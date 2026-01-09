中國空戰實力5年巨變　英國智庫：美軍印太作戰已無絕對制空優勢

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）1月8日發布最新報告，指出美軍在印太區域的傳統制空優勢正面臨嚴峻挑戰，報告分析中國過去5年在空戰與防空能力上快速發展，已對美軍在第一島鏈及周邊區域構成具「變革」意義的威脅，認為美國未來的作戰規劃，已不宜再預設在印太戰區享有絕對的空中優勢。



報告建議，美軍與盟友在印太區域的作戰計劃，應以「僅能取得短暫、有限、局部的空優窗口」為出發點。報告指出，隨著中國相關能力持續提升，台灣所在的第一島鏈內空戰均勢，與2020年相比已出現明顯變化。

報告並建議，美軍與盟友有必要優先投資於強化反制中國的長程擊殺鏈能力。評估顯示，解放軍目前已具備在「1000公里以外距離」威脅美國航空母艦打擊群、空中加油機及前沿空軍基地的能力，在中國周邊空域行動時，美軍須防範陷入作戰劣勢的風險。解放軍戰鬥機可攜載的空對空導彈中，至少有PL-15與PL-17兩款，其射程已超越歐美同級武器。

殲-16機翼下，身長明顯較長的導彈，即為各界猜測中的PL-17。（網上圖片）

該報告由皇家聯合軍事研究所空戰與軍事科技高階研究員布朗克（Justin Bronk）撰寫，研究內容比對2020年與2025年間中國空戰能力的演進。布朗克指出，其研究資料來自2024年至2025年間，對美國、英國及其他歐洲國家、澳洲、日本與多個印太國家空軍及相關部會機構的訪問。

報告亦觸及俄羅斯持續提升的空戰能力，但指出相較之下，中國形成的威脅，無論在強度、複雜度或實際演進速度上，均遠超俄羅斯。

值得注意的是，報告指出，自2020年以來，不僅在裝備與科技層面，中國空軍與海軍航空部隊在人員素質與演訓品質方面也出現顯著進展。多名印太國家空軍第一線人員向布朗克表示，中國空軍及海軍航空部隊的常規演訓，在細膩度與「擬真」程度上，近5年均有明顯提升，尤以第五代戰機殲-20與高階第四代戰機殲-16機隊最為突出。

報告回顧，2020年以前，中國空軍及海軍航空部隊多依循高度僵化的程序與戰術行動，嚴重依賴預先律定的計劃及地面或空中管制員指揮。但隨著「金頭盔獎」等高強度空戰競賽的推動，以及聘用一定數量前西方國家空軍軍官提供訓練服務，至2025年，中國已可常態執行涵蓋戰鬥機、轟炸機與空中預警管制機等多機種的複雜演訓，並與海軍協同進行「武力展示」。報告指出，相關發展趨勢在台灣周邊空域與日本海地區尤為值得關注。

此外，解放軍近年快速擴張的電子作戰平台、空中預警管制機、各型飛彈系統，以及延伸至太空領域的長程情監偵能力，也被列為關鍵風險因素。報告提及，有跡象顯示，解放軍正積極研發並測試射程超過2000公里的防空導彈技術。

在電子作戰方面，報告舉例指出，J-16D與J-15DT/DH等電戰機，其規格與系統設計幾乎複製美軍EA-18G「咆哮者」電子攻擊機，而該型機配備的強大空中電戰能力，目前僅美國海軍與澳洲空軍擁有現役機隊。

圖為波音公司生產的EA-18G「咆哮者」電子作戰機。（Wiki Commons）

報告同時指出，解放軍近10年將提升空中偵測能力列為優先任務，戰鬥機已普遍改用主動電子掃描陣列雷達，並持續擴充空中預警管制機隊，相關平台配備抗干擾的AESA系統、大量資料傳輸與衛星通訊鏈，可作為聯通各型軍機與軍事設施的關鍵節點。

在導彈技術方面，報告指出，已知PL-15及其他霹靂系列導彈配備AESA導引頭，且可能同時具備「干擾源歸向」與「被動歸向」等多種導引模式。自2015年前後服役以來，PL-15可能已歷經多次軟硬件升級。

報告分析，PL系列導彈不僅在射程上優於配備AIM-120C/D中程空對空飛彈的西方戰機，其極高的峰值速率，也不排除使其在相同距離下更快擊中目標。換言之，在不考慮其他干擾因素的情況下，若解放軍與西方戰機同時開火，解放軍飛彈有可能率先命中。

報告最後示警，隨著解放軍海空作戰能力持續提升，美國與盟友在印太區域的軍事行動，將愈來愈依賴於在關鍵節點即時取得並善用「暫時性的」空中優勢。儘管美方仍可憑藉較豐富的實戰經驗、加強「紅旗」與「竹鷹」等高階演訓，以及運用F-35、F-22等第五代戰機維持局部空優，但解放軍能力的進展，也意味美國與盟友「犯錯」的容許空間正在快速縮小。