北京官媒批美覬覦格陵蘭：霸權思維危險返祖

針對美國近期再度傳出討論取得格陵蘭島的可能性，北京官媒旗下評論平台發文強烈批評，指美國地緣政治思維正出現危險「返祖」現象，將世界推向背離現代國際秩序的方向。



《北京日報》報業集團旗下官方公眾號《長安街知事》1月9日發表評論文章，指出21世紀已過四分之一，國際關係理應遠離「弱肉強食」的叢林法則，但在大西洋彼岸，帶有殖民主義色彩的論調卻正在「借屍還魂」。

文章引述美國白宮新聞秘書萊維特6日的說法證實，美國總統特朗普及其團隊，正就「一系列選項」討論如何取得格陵蘭島，其中甚至包括動用美國軍隊。隨後亦有消息指出，美國國務卿魯比奧日前在一場閉門會議中表示，美國政府近期就格陵蘭島問題釋放強硬信號，目的是要從丹麥手中「購買」該島。

文章認為，無論是「明奪」還是「強買」，都已構成對現代國際秩序底線的公然挑釁，顯示美式地緣政治正朝極端化方向發展。

2025年4月6日，丹麥哥本哈根，圖為示威者來到美國大使館附近集會，反對特朗普聲稱要控制格陵蘭的主張。（Getty）

評論回顧，美國對格陵蘭島的興趣並非首次出現。早在1946年，杜魯門政府便曾試圖以黃金購買該島，特朗普在上一個總統任期內亦曾提出類似構想。但文章指出，若過往尚停留在將主權領土視為「商業併購」的荒誕邏輯，近期多次提及「動用軍隊」，則已將問題推向極其危險的層次。

文章直言，這形同向世界宣告，在華盛頓的戰略盤算中，「盟友」的主權與居民意願並不重要，格陵蘭島約5.6萬名居民在美方眼中只是戰略地位的「附贈品」。這種思維反映出美國政治文化中根深蒂固的盎格魯撒克遜中心主義，將地緣實體非此即彼地界定為「資產」或「威脅」。

評論指出，當一個超級大國公開討論以軍事手段「獲取」他國領土時，等同撕下「基於規則的國際秩序」最後的遮羞布，這不僅是對丹麥尊嚴的踐踏，也嚴重背離《聯合國憲章》的宗旨與原則。

2025年12月22日，美國路易斯安那州長蘭德里（Jeff Landry）感謝總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）任命其為格陵蘭島特使一職並且表示美國有意把格陵蘭島劃歸為自己的一部份。（X@LAGovJeffLandry）

文章分析，美國的強硬言論，反映其在地緣戰略上的深層焦慮。隨著氣候變暖與北極冰層融化，格陵蘭島在稀土、鈾礦等戰略資源，以及北極航道與軍事監控上的價值日益凸顯。在美方眼中，控制格陵蘭島等同掌握北半球的戰略制高點。

但評論認為，這種野心恰恰源於對自身相對衰落的恐慌。在多極化趨勢不可逆的背景下，美國已難以單靠軟實力與同盟體系掌控全球，因而轉向以「圈地」方式追求安全，這種「為自身安全不惜犧牲一切」的邏輯，被形容為典型的霸權主義病灶。

文章並提到，面對美方言行，歐洲多國已作出反應。歐洲七國發表聯合聲明，強調格陵蘭島屬於其人民；北歐五國亦表示，已採取一切措施加強北極地區的威懾與防禦。但評論指出，歐洲長期在安全上依賴美國，使其在面對美方施壓時缺乏有效反制手段。

2025年3月11日，一面位於格陵蘭伊盧利薩特城鎮的格陵蘭旗幟（左）在丹麥國旗（右）旁隨風飄揚。（Getty）

文章認為，這暴露出一個殘酷現實，即美國已不再將歐洲視為平等夥伴，而是服務其全球戰略的附屬。若連核心盟友的領土都可能成為美國覬覦的對象，「共同價值觀」與「安全承諾」恐淪為空談。

評論最後指出，當一個霸權國家開始透過掠奪土地維持地位，往往意味其內部治理危機與外部戰略空間正遭擠壓，這是一種危險的「返祖」現象。一旦這種思維成為常態，全球主權爭議地區都可能面臨被強權「接管」的風險，小國生存空間將進一步被壓縮，世界和平與穩定亦將受到嚴重衝擊。