涉中國AI晶片融資恐踩紅線？亞洲投行憂遭美國制裁

隨著美國與中國在人工智能領域的競爭持續升溫，亞洲金融圈正浮現一股不安情緒。台媒《中時新聞網》1月9日報道指出，部分任職於西方投資銀行亞洲分行的銀行員，對涉及中國終端用戶的AI晶片融資業務開始感到憂心，擔憂相關交易可能引發美國監管單位的關注，甚至帶來制裁風險。



報道引述美國財經媒體消息稱，至少有9名銀行員曾參與或被推介為此類交易提供融資，並私下表達疑慮，認為相關業務恐使銀行捲入敏感的地緣政治與監管問題。部分案件因此在銀行內部引發討論，管理階層重新評估此類融資案的風險，是否與潛在回報相符。

在此氛圍下，即便已投入數月努力，摩根大通的一筆相關交易仍未取得實質進展。另據報導，去年底亦有一家西方銀行拒絕為一家馬來西亞資料中心營運商提供融資，理由正是該企業與中國存在關聯。

2025年8月27日，圖為美國人工智能企業英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）的標誌，背後是中國國旗。（Reuters）

以摩根大通尚未拍板的案例為例，一家矽谷AI公司PaleBlueDot AI計畫籌措約3億美元貸款，用於在日本採購NVIDIA的先進晶片。不過，該技術實際將服務於東京的資料中心，其終端用戶卻是中國社群平台小紅書，使交易前景充滿不確定性。

報道指出，儘管科技企業對資金的需求依然強勁，但美國對NVIDIA高階AI晶片出口中國的限制，使融資環境變得更加複雜。這些案例顯示，西方投行在面對可能涉及中國終端用戶的交易時，態度明顯趨於保守。即便中國企業無法直接購買相關硬件，仍可透過設於境外的資料中心合法取用先進晶片，進一步模糊監管界線。

對此，加州大學柏克萊分校哈斯商學院教授葛洛斯表示，對美國銀行而言，這類融資早已不只是單純的商業判斷，而是牽涉投資規範、出口管制與國家安全的複雜抉擇。