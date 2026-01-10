緬北電騙頭目被押回中國機艙內特寫曝光　央視：對電詐一追到底

中國公安部從2023年10月開始展開打擊緬北涉華電詐犯罪專項行動，先後剷除「四大家族」犯罪集團，並將佘智江、陳志等電詐頭目押解回國。



1月10日，第六個中國人民警察節到來之際，央視《法治在線》節目公開「電詐頭目押解回國在機艙的特寫畫面」，並稱「打擊跨國電詐，就是一場接一場的攻堅戰，對電詐一追到底，不勝不休。我們要向全國人民警察道一聲：『你們辛苦了』』。」



2024年1月30日，緬甸警方依法向中國公安機關移交的白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥、劉正茂、徐老發6名緬北果敢電詐犯罪集團重要頭目和另外4名重大犯罪嫌疑人在被押解回國的飛機上。（新華社）

據了解，明家與白所成家族、魏超仁家族和劉正祥家族被稱為果敢「四大家族」。畫面可以看到，果敢四大家族之首「白家」頭目白所成、其子白應蒼，以及另一家族「劉家」頭目劉正祥、四大家族唯一掌握軍權的「魏家」頭目魏懷仁，他們被押解回國期間戴上手銬，在機艙內被武裝警員重重緊盯。

四大家族明家和白家共23人被判死刑

四大家族中最早被捕和宣判的是明家。據《新華社》報道，2025年9月29日，浙江省溫州市中級人民法院一審公開宣判明家犯罪集團案。對明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11名被告人判處死刑；對楊正喜、傅成志等5名被告人判處死刑，緩期二年執行。

對羅建章、邱智等11名被告人判處無期徒刑；對畢會軍、蔣吉等12名被告人判處二十四年至五年不等有期徒刑，並相應判處罰金、沒收財產、驅逐出境等附加刑。

明家集團主案一審開庭。（央報）

緬北四大家族明家犯罪集團案一審宣判 11人被判死刑、5人死緩

2025年11月，廣東省深圳市中級人民法院一審公開宣判白家犯罪集團案。對白所成、白應蒼、楊立強、胡小薑、陳廣益5名被告判處死刑；對李福壽、李志德2名被告判處死刑，緩期二年執行；對郭建政、潘憲等5名被告判處無期徒刑；對李龍華、羅文鼎等9名被告判處二十年至三年不等有期徒刑，並相應判處罰金、沒收財產、驅逐出境等附加刑。

白應蒼曾因為生日影片請來多位港星祝壽而引發中港輿論關注：

+ 4

緬北四大家族明家主案開庭 涉款百億致14華人亡 釀臥虎山莊慘案

+ 2

另外，緬北「魏家」和「劉家」詐騙集團案在中國已經提起公訴，多名涉案首腦被控故意殺人、綁架、販毒、組織賣淫等多項罪名。