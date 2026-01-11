央視介紹｢南天門計劃｣概念：10萬噸級空天母艦搭載無人空天戰機

《央視新聞》1月10日報道南天門計劃概念，介紹概念設計上十萬噸級的空天母艦「鸞鳥」，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。軍事專家表示，「南天門計劃」是面向未來的前瞻性創新構想，其中的前沿技術實現只是時間問題。



十萬噸級空天母艦「鸞鳥」

「南天門計劃」中的十萬噸級空天母艦「鸞鳥」，全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。

十萬噸級空天母艦「鸞鳥」。（央視軍事）

「玄女」戰機在概念設計上是一款無人制空戰機，機身雙側鏤空的巨大介子環流發生器，配合前掠翼，頗具震撼力。它同時具備高機動性、高隱身性、智能化。

作為空天戰機，使用感應式力場驅動裝置提供動力，不僅能在大氣層內飛行，還能在大氣層外作戰，使用粒子加速炮、高超聲速導彈等武器。

「白帝」空天戰機

概念中的「白帝」戰機，隱身外形加上複雜的可變機翼組，讓「白帝」戰機看起來就像飛行的「變形金剛」。

「白帝」空天戰機模型。（央視軍事）

它採用全頻段隱身、有人無人飛行模式自由切換、無人機指揮和自適應發動機等先進技術，可以通過更換機載模塊，快速切換任務屬性。採用可變翼結構，根據高度、航速和飛行姿態實時調整氣動佈局。

「白帝」空天戰機演示。（央視軍事）

「紫火」通用垂直起降平台

科幻IP「南天門計劃」新機型「紫火」概念戰機模型在第七屆中國天津國際直升機博覽會首次亮相。全新亮相的「紫火」通用垂直起降平台。「紫火」預定時速為700千米至800千米，適應低重力、稀薄大氣等多種環境。「紫火」採用有人無人相結合的方式，能實現自主飛行、編隊飛行。可在危險區域執行救援、投送物資等任務，展現出多任務適應性。

「紫火」通用垂直起降平台。（央視軍事）

軍事專家王明志表示，「南天門計劃」是面向未來的前瞻性創新構想。「南天門計劃」將高超聲速飛行、空天雙模動力組合、超材料隱身、飛行器自適應構型、無人自主集群協同、AI賦能高效決策、定向能武器、空天往返等離散前沿技術，整合為以科幻戰機為載體的體系構想。這些離散的前沿技術，不是能不能實現的問題，而是哪些先實現、何時都實現的問題。