亞運冠軍王莉拒給獎金被退役　雲南體育局證訓練基地主任違規免職

亞運會三金得主王莉早前實名舉報被雲南省松茂體育訓練基地領導范某某索要獎金。

1月10日，雲南省體育局通報，經核查，王莉舉報的情況基本屬實，雲南省體育局決定對范某某作出免職處理，相關部門已立案調查。



2025年12月11日，王莉拍片稱，2023年，她在亞運會取得三枚龍舟項目金牌回到雲南省松茂體育訓練基地後，基地領導范某某直接向她索要國家發放的15萬元（人民幣，下同）比賽獎金，她拒絕後被對方指責，此後被惡意邊緣化、禁止訓練，甚至被逼離開。

亞運會三金得主王莉實名舉報被雲南省松茂體育訓練基地領導索要獎金。（影片截圖）

王莉稱，拒絕上交獎金後被領導惡意邊緣化、禁止訓練。（影片截圖）

同年12月15日，雲南省體育局發布通報，表示對此事高度重視，第一時間成立調查組全面開展調查，根據調查結果依規依紀依法進行處理。

同年12月16日，王莉在社交平台發聲，稱公開舉報後自己不敢呆在家中，15日晚在朋友的「吉屋」暫住，有多地警方與她聯繫。

亞運3金得主王莉稱拒給領導15萬獎金遭打壓 隊內充斥辱罵、體罰

王莉又公布一段訓練基地有關人員與她談話的錄音，內容涉及「下隊」（退役）等問題。她還表示，自己實在承受不住各種壓力，才於9月在家人的勸說下，遞交退役的資料。

王莉稱，自己一直對體育局領導和有關部門的詢問作出正面回應，並配合調查工作，懇請有關部門深入詢問松茂體育訓練基地以及運動員和教練，了解其舉報的范某某相關情況。

王莉在2023年亞運會取得三枚龍舟項目金牌。（影片截圖）

今年1月10日，雲南省體育局發布情況通報，經雲南省體育局調查組認真開展核查，王某實名舉報雲南省松茂體育訓練基地主任范某某的情況基本屬實。雲南省體育局黨組研究決定，對范某某作出免職處理。相關部門已對范某某立案調查。雲南省體育局將按照運動員管理相關政策規定，做好運動員王某保障工作。

同時，雲南省體育局已開展運動隊專項整治，全面加強紀律作風建設，健全運動隊管理制度，完善運動員權益保障機制。