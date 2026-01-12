力鴻一號｜中國商業航天首次百公里亞軌道傘降回收試驗成功

《央視新聞》報道，今天（1月12日）下午，由中科宇航研製的力鴻一號飛行器在酒泉衛星發射中心圓滿完成亞軌道飛行試驗任務，其運送的返回式載荷艙順利着陸完成回收，這是國內商業航天首次百公里亞軌道傘降回收試驗。



力鴻一號飛行器亞軌道首飛成功。（中科宇航）

力鴻一號是一款通用化亞軌道科學實驗平台，具有發射成本低、靈活性高以及支持實驗載荷回收等特點，主要面向微重力科學實驗和近太空原位探測等應用需求，可為科學實驗載荷提供300秒以上高度穩定、可靠且功能多樣的實驗環境。

據介紹，此次任務最大高度約為120公里，飛行器貼着太空邊緣飛行，能短暫突破大氣層進入太空，但不像衛星一樣繞地球整圈運動。

力鴻一號飛行器亞軌道首飛成功。（中科宇航）

此次任務的「乘客」，是返回式載荷艙，它類似一個縮比的飛船返回艙，可以搭載實驗載荷在短暫的太空旅行中完成相關實驗，並把成果帶回地球，同時，這個載荷艙也是未來太空旅遊的雛形。此次任務搭載了微重力激光增材製造返回式科學實驗載荷以及航天輻射誘變月季種子等實驗用品，載荷艙回收後，科研人員將對這些體驗過太空環境的「乘客」進行進一步的研究。

後續，返回式載荷艙可以升級為最長留軌時間不低於1年、重複使用次數不小於10次的軌道級太空製造航天器，可以支撐太空製藥、藥物篩選、動物實驗、高端半導體製造等多項在軌製造及微重力物理、空間生命科學、空間材料科學等前沿科學實驗。