習近平：推進全面從嚴治黨　更加清醒堅定地推進反腐敗鬥爭

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平1月12日上午在中國共產黨第二十屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議上發表重要講話。



他強調，要堅持和加強黨的全面領導，以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨，更加堅決有力地貫徹落實黨中央重大決策部署，更加科學有效地把權力關進制度籠子，更加清醒堅定地推進反腐敗鬥爭，為實現「十五五」時期目標任務提供堅強保障。



習近平指出，2025年，黨中央深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，取得顯著成效。強化政治監督，深化政治巡視，有力保障黨中央重大決策部署貫徹落實；紮實開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育，推動全党進一步改作風樹新風；保持反腐敗高壓態勢，推進風腐同查同治，深化整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，着力剷除腐敗滋生的土壤和條件。

習近平強調，貫徹落實黨中央重大決策部署，是維護黨中央權威和集中統一領導的根本要求，也是黨和人民事業不斷發展進步的重要歷史經驗。「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，各級黨組織和廣大黨員、幹部要增強政治責任感、歷史使命感，以實際行動貫徹落實好黨的二十屆四中全會各項決策部署。要緊緊圍繞貫徹新發展理念、推動高質量發展、加快構建新發展格局，聚焦建設現代化產業體系、因地制宜發展新質生產力、建設全國統一大市場、擴大高水平對外開放、紮實推進全體人民共同富裕、常態化防止返貧致貧、化解地方政府隱性債務、加強生態環境保護、統籌發展和安全等任務要求，加強具體化、精準化、常態化的監督檢查，用好巡視成果、強化整改監督，保障黨中央重大決策部署落到實處。各地區各部門要結合實際，認真探索貫徹落實黨中央重大決策部署的有效方法和途徑。今年地方將開始換屆，要把真正忠誠可靠、表裏如一、擔當盡責的好幹部用起來。

習近平指出，黨的自我革命重在治權，把權力關進制度籠子是新時代全面從嚴治黨的一項重要任務。黨的十八大後，黨中央以制定實施中央八項規定開局破題，立鐵規矩、強硬約束，推動黨風政風煥然一新。把權力關進制度籠子，既要不斷完善制度規定，使制度密而不繁、有效管用，又要着力提高制度執行力，增強剛性約束。要堅持法規制度面前人人平等、遵守法規制度沒有特權、執行法規制度沒有例外，確保制度規定真正成為帶電的高壓線。「一把手」要帶頭執行制度。要加強法規制度宣傳教育，引導黨員、幹部懂法紀、明規矩、知敬畏。要進一步提高黨務、政務的透明度，讓權力在陽光下運行。

習近平強調，腐敗是黨和國家事業發展進程中的攔路虎、絆腳石，反腐敗是一場輸不起也決不能輸的重大鬥爭。黨的十八大以來，我們黨成功走出一條在黨中央集中統一領導下，標本兼治、一體推進不敢腐不能腐不想腐的中國特色反腐敗之路，要堅定走下去。當前，反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，剷除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。要保持高壓態勢不動搖，有腐必反、有貪必肅、除惡務盡，讓腐敗分子沒有藏身之地。要把握腐敗的新動向新特點，創新手段方式，完善反腐敗責任落實機制，及時發現、準確識別、有效治理各類腐敗問題，不斷提高反腐敗穿透力。要在一體推進上下更大功夫，強化系統觀念，加強聯動配合，把各方面監督貫通起來，以全鏈條協作促進一體化治理。

習近平指出，紀檢監察機關在推進黨的自我革命、全面從嚴治黨中責任重大、使命光榮，要堅定維護黨的團結統一，堅定捍衛黨的先進性純潔性。要持續加強紀檢監察工作規範化法治化正規化建設，不斷提高監督執紀執法質效。要按照政治過硬、能力過硬、作風過硬、廉潔過硬的要求，着力鍛造忠誠乾淨擔當、敢於善於鬥爭的紀檢監察鐵軍。