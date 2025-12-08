上海飛倫敦機票低至100元？　為單程未稅價格　轉機或享免費住宿

近日，有內地網民意外發現，國內多班從上海飛英國倫敦的單程機票價格竟低至100元（人民幣，下同）。記者在內地旅遊平台上搜索，發現前述網民查詢的機票價未含稅，含稅價的機票最低為1489元。



記者在「攜程旅行」App 搜索12月9日從上海浦東飛往英國倫敦的航班，選擇「不含稅價」後，發現有19班航班的機票價低至100元，目的地均為希斯路機場（Heathrow Airport），但均需在北京、廣州或武漢轉機。若加上稅價，票價最低為1489元。

攜程旅行App顯示，12月29日或之前，從上海飛英國倫敦的未含稅機票價低至100元。（攜程旅行App）

從上海飛英國倫敦含稅價的機票最低為1489元，均需中轉。（攜程旅行App）

值得一提的是，有航空公司會為轉機旅客提供免費住宿。以南方航空為例，從上海浦東飛往英國倫敦的航班中，部分中轉航班會提供免費住宿。

南方航空為部分航班的轉機旅客提供免費住宿。（攜程旅行App）

《極目新聞》報道，武漢天河國際機場工作人員稱，「免費住宿」服務是由機場提供，旅客若從武漢中轉，確實可以免費提供隔夜住宿的酒店，免費餐食服務僅當日中轉旅客可享用。