上海飛倫敦機票低至100元？ 為單程未稅價格 轉機或享免費住宿
撰文：林芷瑩
出版：更新：
近日，有內地網民意外發現，國內多班從上海飛英國倫敦的單程機票價格竟低至100元（人民幣，下同）。記者在內地旅遊平台上搜索，發現前述網民查詢的機票價未含稅，含稅價的機票最低為1489元。
記者在「攜程旅行」App 搜索12月9日從上海浦東飛往英國倫敦的航班，選擇「不含稅價」後，發現有19班航班的機票價低至100元，目的地均為希斯路機場（Heathrow Airport），但均需在北京、廣州或武漢轉機。若加上稅價，票價最低為1489元。
值得一提的是，有航空公司會為轉機旅客提供免費住宿。以南方航空為例，從上海浦東飛往英國倫敦的航班中，部分中轉航班會提供免費住宿。
《極目新聞》報道，武漢天河國際機場工作人員稱，「免費住宿」服務是由機場提供，旅客若從武漢中轉，確實可以免費提供隔夜住宿的酒店，免費餐食服務僅當日中轉旅客可享用。
內地三大航司：中日航線免費退、改簽政策，延長至明年3月28日東京飛上海航班返航 乘客換位鬧事遭警方帶走 大批旅客滯留機場印度航空將重返中國大陸市場 擬明年2月恢復德里-上海航線內地民航局擬新規加強航空無障礙建設 包括登機配導板消除高度差國泰增香港至長沙航線 首航港客稱更省時 航空迷冀赴港深度遊國泰開通香港往返長沙航班 集團期望突破30個內地航點