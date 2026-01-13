中國申報20萬顆衛星頻軌　戰略布局稀缺太空資源

2025年12月底，中國正式向國際電信聯盟（ITU）提交20.3萬顆衛星的頻率與軌道資源申請，規模為歷來之最。

由於衛星遵循「先申先得」原則，且低軌衛星有傳輸延時低、發射靈活、成本低等優勢，各國搶佔近地軌道資源已進入白熱化階段。有學者指出，這類超大規模申報，更多體現一種戰略意圖，為未來的大規模組網留空間。



《科技日報》報道，ITU官網顯示，2025年12月25日至31日期間，中國正式向ITU提交新增20.3萬顆衛星的頻率與軌道資源申請，覆蓋14個衛星星座，包括中低軌衛星，是中國目前規模最大的一次國際頻軌集中申報行動。

其中，無線電創新院申報的CTC-1與CTC-2兩個星座，各申請96714顆衛星，合共193428顆，佔本次申報總量95%以上。

12月26日7時26分，中國在海南商業航天發射場使用長征八號甲運載火箭，成功將衛星互聯網低軌17組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道。（新華社）

《澎湃新聞》報道，無線電創新院全稱為「無線電頻譜開發利用和技術創新研究院」，是中國無線電管理技術領域首家以技術創新和成果轉化為目標的新型研發機構。

公開資料顯示，無線電創新院於2025年12月30日在雄安新區完成註冊，註冊前一天以機構名義向國際電信聯盟提交近20萬顆衛星的頻軌申請。上海社會科學院信息研究所副所長丁波濤及頭部商業衛星公司人士指出，衛星頻軌資源申請已上升至國家戰略層面。

低軌衛星成各國「必爭之地」

理想軌道與頻段是稀缺資源。衛星通信系統包含地球同步軌道（GEO）、中軌（MEO）、低軌（LEO）衛星，其中低軌衛星有傳輸延時低、發射靈活、成本低等優勢。

《中國衛星互聯網產業發展研究白皮書》提到，近地軌道僅能容納約6萬顆衛星。按太空與網絡的測算，即便在星間最小安全距離50公里的前提下，低軌最多只可容納17.5萬顆衛星，因此快速搶佔稀缺的低軌資源成為各國的當務之急。

衛星資源實行「先申先得」原則，其他商業衛星公司無法使用已被申請的頻譜範圍。2021年，非洲國家盧旺達單次申請了32.7萬顆衛星計劃，背後的操盤手為法國公司E-Space，但從申請至今仍無實際發射衛星。

根據國際電信聯盟的管理規則，CR/C協調請求資料提交後，需在申報後7年內發射首顆衛星，並在此後7年內完成所有的衛星發射。

這類超大規模申報，更多體現一種戰略意圖，為未來多年的大規模組網留空間，即誰的頻率文件被國際電信聯盟正式接收得早，就能在後續協調中擁有更高的優先權。國防科技大學研究員郭熙業表示，2036年全球在軌衛星預計將達27萬顆，資源有限性與需求增長形成突出矛盾。

2026年迎中國商業航天「爆發元年」

商業航天信息平台「未來天璣」梳理，2025年，中國全年發射火箭92次，其中商業發射達49次。更值得注意的是，截至2025年末，中國在軌商業衛星數量約800顆，其中303顆是2025年發射。

在此次20.3萬顆衛星申報前，從2020年到2024年，國內已有多家公司陸續向國際電信聯盟申報了約5.13萬顆低軌衛星，為建設衛星互聯網星座而準備。其中，規劃衛星規模超1萬顆的星座計劃有3個，一旦全部部署，預計在軌衛星將達到50730顆。

據《澎湃新聞》梳理，截至2026年1月12日，衛星互聯網星座計劃的在軌衛星數僅達到規劃數的1%，這意味著中國商業航天將有大量的運力缺口需要被填補。

多份研究認為，中國商業航天正處在從政策孵化期向工業化爆發期過渡的關鍵節點，2026年也有望成為中國商業航天產業加速發展的「元年」。