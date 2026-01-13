受賄數額特別巨大　南京市人大常委會原黨組書記、主任龍翔被訴

最高人民檢察院周二（13日）公布，江蘇省南京市人大常委會原黨組書記、主任龍翔涉嫌貪污、受賄、濫用職權案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院依法以涉嫌貪污罪、受賄罪、濫用職權罪對龍翔作出逮捕決定，並指定由湖北省荊州市人民檢察院審查起訴。龍翔涉嫌內幕交易案，由江蘇省鎮江市公安局偵查終結，移送荊州市人民檢察院審查起訴。荊州市人民檢察院決定並案處理。近日，荊州市人民檢察院已向荊州市中級人民法院提起公訴。



檢察機關起訴指控，被告龍翔夥同其他國家工作人員，利用其他國家工作人員職務上的便利，以騙取手段非法佔有公共財物，數額特別巨大；利用擔任南京市紀委副書記、市監察局局長、市委常委、市紀委書記、市委副書記、市人大常委會黨組書記、主任等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大。

檢方指，身為國家機關工作人員，徇私舞弊，濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，情節特別嚴重；非法獲取證券交易內幕信息，在涉及對證券交易價格有重大影響的信息尚未公開前買入該證券，情節特別嚴重，依法應當以貪污罪、受賄罪、濫用職權罪、內幕交易罪追究其刑事責任。