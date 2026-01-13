挪用公款借他人至案發超7億未還　原上海電氣董事長鄭建華判死緩

周二（13日），上海市第一中級人民法院就原上海電氣（集團）總公司黨委書記、董事長鄭建華受賄、貪污、挪用公款、國有公司人員濫用職權案一審公開宣判，鄭建華被以受賄罪判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以貪污罪，判處有期徒刑5年，並處罰金20萬元（人民幣．下同）；以挪用公款罪，判處有期徒刑15年；以國有公司人員濫用職權罪，判處有期徒刑7年；決定執行死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處罰金20萬元，沒收個人全部財產。違法所得及收益予以追繳。



經審理查明，2003年至2021年，被告人鄭建華利用職務上的便利，為他人提供幫助，索取或非法收受他人給予的財物共計折合1.56億餘元；2007年至2008年，鄭建華利用職務上的便利，夥同他人侵吞單位公款215萬元；2018年上半年，鄭建華利用職務上的便利，挪用公款借貸給他人使用，至案發，尚有7億餘元未歸還；2015年至2021年，鄭建華為營造個人政績與謀取個人私利，違反規定，濫用職權，致使國家利益遭受特別重大損失。

法院認為，被告鄭建華的行為已構成受賄罪、貪污罪、挪用公款罪、國有公司人員濫用職權罪。鄭建華受賄數額特別巨大，給國家和人民利益造成特別重大損失，論罪應當判處死刑；貪污數額巨大；挪用公款數額巨大且案發時大部分未退還；濫用職權致使國家利益遭受特別重大損失，均應依法懲處，並予數罪並罰。鄭建華到案後如實供述自己的罪行，量刑時予以考慮；在受賄罪中具有索賄從重處罰情節。鑒於鄭建華部分受賄系未遂，受賄贓款、贓物已基本追繳到案等，對其所犯受賄罪判處死刑，可不立即執行。綜合鄭建華犯罪的事實、性質、情節和對社會的危害程度，法院依法作出上述判決。