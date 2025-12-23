新疆喀納斯上周四雪崩一人罹難 入境處接獲港人家屬求助已抵當地
撰文：歐陽德浩
新疆北部喀納斯景區上周四（18日）發生局部雪崩，同日下午發現一人被埋，當時已無生命體徵。據了解，事件涉及一名港人，入境事務處今日（23日）表示，在接獲相關求助後，已即時透過駐京辦跟進，並派遣兩名人員到達當地，為當事人家屬提供協助。
新疆喀納斯景區︰12月18日發現一人被埋 已無生命體徵
新疆喀納斯景區管理委員會上周四（18日）發布通報指，吉克普林滑雪場野卡峽雪道邊坡在下午約1時28分發生局部雪崩，滑雪場已立即啟動緊急應變機制，趕往現場緊急救援。
景區委員會又指，經全面搜救後，在下午3時27分發現一人被埋，當時已無生命體徵，並呼籲旅客嚴守滑雪場的安全規定，切勿擅自進入未開放區域活動，確保自身安全。
入境處︰已派遣兩名人員抵當地提供協助
據了解，意外涉及一名港人。入境事務處表示，在接獲相關求助後，已即時透過駐京辦跟進事件，並按當事人家屬意願，提供適切意見及可行協助。
目前駐京辦入境事務組已派遣兩名人員到達當地，為當事人家屬提供協助，入境處會繼續與當事人家屬及駐京辦保持緊密聯繫，跟進事件並提供可行的協助。
