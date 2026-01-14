2025年內地營業性演出數據亮麗：場次超64萬場　票房收入超616億

2025年內地線下演出市場蓬勃，明星演唱會不斷，各地音樂節、舞劇、音樂劇比比皆是。央視報道，近日中國演出行業協會發佈2025年全國演出市場簡報，2025年全國營業性演出（不含娛樂場所演出）場次為64.04萬場，同比增長6.58%；票房收入為616.55億元（人民幣，下同），同比增長6.39%；觀眾人數1.94億人次，同比增長4.22%。



簡報顯示，2025年全國5000人以上大型營業性演出3000場，同比增長12.70%；票房收入324.48億元，同比增長9.49%；觀眾人數4338.58萬人次，同比增長18.81%。

周杰倫2025世界巡迴演唱會在武漢經開區預計拉動消費超6000萬元。（網絡圖片）

鄧紫棋《I AM GLORIA》2.0廣州演唱會現場。（南方日報）

王心淩《SUGAR HIGH》上海演唱會現場。（南方日報）

大型演出持續火熱得益於各地政策的推動，充分釋放市場活力，另外還有文旅深度融合，提升了民眾消費意願和觀演熱情。

演唱會和音樂節成地方文旅消費引擎

據協會數據採集與調研測算，大型演出對其他消費的平均帶動系數為1:6.85，2025年全國5000人以上大型營業性演出直接帶動票房收入之外的交通、住宿、餐飲、旅遊、購物消費超過2200億元。

廣西文化和旅遊廳公佈數據，2025年上半年舉辦29場大型演出，票房收入4.39億元。（廣西日報）

2025年劇場類演出43.87萬場

2025年全國舞台藝術原創領域市場也表現亮眼。全國專業劇場、小劇場新空間等劇場類演出43.87萬場，按可比口徑與2024年相比增長7.30%。

縱觀全國舞台藝術演出市場，市場化程度較高的藝術門類演出保持上升態勢。以音樂劇為例，2025年全國音樂劇演出場次1.97萬場，同比增長15.04%；票房收入18.07億元，同比增長7.55%；觀眾人數818.59萬人次，同比增長10.41%。

「只有河南·戲劇幻城」2025年五一假期達到峰值日均12萬人次。（網絡圖片）

《赳赳大秦》平均上座率達96%

2025年全國大中型旅遊演藝項目演出19.87萬場，同比增長4.95%；票房收入174.42億元，同比增長6.43%，觀眾人數8798.97萬人次，同比增長3.01%。

以國內首個貫穿行進式劇場、史詩幻境演出《赳赳大秦》為例，2025年全年演出509場，接待人數超70萬人次，平均上座率達96%。

《赳赳大秦》開演一周年觀演人次超70萬。（陝西日報）

簡報指出，內地演出市場實現從內容供給到場景體驗、從單一票房到生態經濟的全方位進階，構建起「內容為王、文旅共生、體驗至上、數字賦能」的發展新格局。