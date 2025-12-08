黑龍江水庫現13匹「冰凍馬」　屍體卡冰層畫面曝　農戶損失30餘萬

黑龍江省嫩江市5日傳出一起罕見事故，一名農戶飼養的13匹馬，集體落入當地一處水庫，由於氣溫嚴寒，13匹馬瞬間被凍死，遺體被固定在厚冰層之中，事件曝光引發關注。



《極目新聞》報道，根據目擊者表示，事發時馬群聚在水庫邊飲水，不料冰面突然碎裂：「馬都擠在一起喝水，一下子就掉下去了，當時誰都沒注意到。」目擊者回憶，直到2天後馬場主人才察覺異狀，立即出動人員破冰打撈。

黑龍江水庫下，發現13匹冰凍馬屍。（微博@百姓關注）

13匹馬被淹死 凍在了水中的冰層：

馬場主人王姓男子表示，當天正遭遇大風雪，氣溫降至攝氏零下20、30幾度，極端天候讓馬匹掉入水中後迅速被凍結，他沉痛地說：「那天雪很大，天兒也冷，一落進去就沒救了。等我們發現時，都凍在冰層裏了。」

今年已70多歲的王男無奈地說，家中經濟來源主要依靠養馬，這次一口氣損失13匹馬，造成嚴重損失，對家庭經濟打擊巨大：

13匹馬全部沒了，損失30多萬（人民幣），我真的不知道該怎麼辦，心裏特別難受。

目前當地相關部門已介入了解調查。

