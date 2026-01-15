科技賦能反腐　公務員在多個招投標項目暗中使詐被AI「精準狙擊」

1月14日晚，由中央紀委國家監委宣傳部與中央廣播電視總台央視聯合攝製的電視專題片《一步不停歇 半步不退讓》第四集《科技賦能反腐》正式播出。該集聚焦紀檢監察機關運用信息化手段防治新型腐敗與隱性腐敗，特別介紹了浙江省招投標智慧監管監督系統如何通過大數據與AI分析，精準發現並突破招投標領域腐敗問題。



招投標領域因資金密集、資源富集，向來是腐敗高發區，傳統監督治理難度極大。專題片以浙江省江山市國有資產管理服務中心融資建設科原負責人馮疆案為例，生動展示了這套智慧監管系統的強大「透視」能力。

馮疆曾長期在江山城投公司項目前期部任職，參與多個工程招投標工作。他自認為操作隱秘的權錢交易，在系統上線並將歷史數據納入分析後，迅速暴露。

案件突破口源於系統對「江山市城區亮化一期工程項目」進行的數據碰撞與AI分析。系統自動生成兩條風險預警，指出項目可能存在專家評分不公及圍標串標嫌疑。浙江省紀委監委工作人員表示，點擊查看詳情後可發現評分差值偏離度明顯異常；另一位負責人更指出，若出現極端「天地分」（最高分與最低分差距極大），往往意味著業主單位或監管部門有人故意放水。

根據系統分析，在須江閣標段的26家投標企業中，中標公司資信技術並無明顯優勢，卻拿到遠高於平均分的技術得分，高度疑似「明招暗定」。

風險預警推送至江山市紀委監委後，調查迅速展開，很快驗證了問題：中標公司老闆王某通過馮疆牽線搭橋，與招標負責人勾結。馮疆承認，王某曾許諾50萬元好處費，請他出面「打招呼」，招標負責人隨後向評委釋放明顯傾向性信號，評委「心領神會」後順利讓該公司中標，二人最終平分這筆款項。

專案組順藤摸瓜，利用系統對馮疆及其他涉案人員歷史參與項目進行二次排查，又發現更多線索。例如在2020年「江山市中心城區雨污管網改造及附屬配套智能交通採購項目」中，馮疆利用編制招標文件職權便利，故意將核心設備參數設定成特定老闆提供的數值，從而「量身定制」中標條件，事後收受20餘萬元人民幣賄賂。

馮疆曾認為這種「夾帶私貨」方式外行看不懂，極難被發現，但智慧監管系統猶如一位精通專業知識與制度規範的「內行」，輕易識破其手段。江山市紀委監委工作人員形容，大數據分析猶如「精準狙擊」，直接指向最關鍵的利益輸送點。

值得注意的是，馮疆涉案行為多發生在智慧監管系統上線之前。然而隨著歷史數據陸續納入系統，這些當年自認「天衣無縫」的操作，在技術掃描下漏洞盡顯。

在系統強力支持下，江山市監委迅速查清馮疆全部嚴重違法問題，給予其開除公職處分。2025年11月，法院以受賄罪判處馮疆有期徒刑二年六個月，並處罰金18萬元人民幣。

出鏡懺悔時，馮疆語帶悔意地說：「我這種錯誤大家不要犯了，原先做的事情，今年沒事明年沒事，那也確保不了以後......我這麼一個不好的例子，其實也是想展現給他們，不管是同行還是不是同行，不要犯這種錯誤，就是錢要通過自己賺來的，才花得安心。」