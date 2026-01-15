中海油原總經理李勇受賄細節曝光：外國代理商開車來　給成箱的錢

1月14日晚，由中央紀委國家監委宣傳部與中央廣播電視總台央視聯合攝製的電視專題片《一步不停歇 半步不退讓》第四集《科技賦能反腐》播出。本集聚焦紀檢監察機關運用信息化、大數據等科技手段，精準防治新型腐敗與隱性腐敗，特別披露了中國海洋石油集團有限公司（中海油）原黨組副書記、總經理李勇跨境腐敗案的細節，展現科技如何讓「境外藏錢」無處遁形。



李勇在石油系統工作近40年，長期分管中海油境外大量項目。他利用對國際海洋石油商業模式的熟悉，將權錢交易包裝成看似正常的項目合作，大量受賄款項藏匿海外，自認為「鞭長莫及」，就算有人懷疑也難以查證。據中央紀委國家監委國際合作局副局長歐陽柏青介紹，李勇案是國有企業跨境腐敗典型案件，超過83%的贓款來自境外，境外調查取證涉及10個國家和地區。

李勇中飽私囊的一大手法，是在境外項目中介佣金上動手腳，與不法代理商內外勾結，縱容默許明顯不合理的超高佣金，從中分一杯羹。他自認這種方式十分隱蔽，但大數據恰恰擅長從海量信息中捕捉異常信號。

專題片披露，在一個海外技術服務項目中，中海油下屬公司長期向外國代理商孫某支付不合理的高額佣金。李勇上任該公司總裁之初，本想要求孫某壓降佣金，但收受孫某賄賂後便不了了之。李勇回憶：「老孫給錢就是很簡單，他開車來，反正就給你拿個箱子，給你錢，就完了。實際上他找我就是一件事，讓我『高抬貴手』。」

李勇在鏡頭前懺悔。（央視新聞）

由於佣金過高太過顯眼，李勇後來希望孫某適當讓步，雙方在商場停車場大吵一架。孫某威脅「退錢？想都別想！」還讓其到中紀委去告他。李勇知道已無法切斷關係，只能默許。直到他離任後，這份明顯不合理的代理合同才被終止。李勇的私心私利，本質上損害了國家和人民的利益。

2023年10月，李勇退休，原計劃安享貪腐帶來的不義之財。但不久後，中央紀委國家監委接到線索展開調查。當李勇得知相關人員任峰德被留置的消息後，極度恐慌、情緒崩潰，竟做出瘋狂舉動——試圖在閣樓燒掉部分收受的現金。但他很快意識到，即便銷毀現金，也無法抹除違紀違法事實和權錢交易罪證，便停止這一行為。

很快，李勇被留置。經查，他利用職務便利為他人謀取利益，直接或通過他人非法收受財物共計折合人民幣6794萬餘元。2025年8月，湖北省襄陽市中級人民法院以受賄罪一審判處李勇有期徒刑14年，並處罰金人民幣300萬元；贓款贓物及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。法院考慮其如實供述、主動交代部分事實、具有立功表現、認罪悔罪並積極退贓等情節，予以從輕處罰。

鏡頭前，李勇痛心懺悔：「我現在全部都沒了，真正是身敗名裂，給自己這一輩子什麽也沒留下來，我覺得挺悲哀的。」