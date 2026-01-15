中紀委全會提強化政治監督清除「兩面人」　9軍方將領缺席會議

為期三天的中共中央紀律檢查委員會全體會議1月14日閉幕。全會公報提出要強化政治監督，「堅決清除心懷二志、言行不一的『兩面人』」，並將今年反腐重點擴大至教育和學會協會等領域。受訪學者觀察到，至少九名軍方中紀委委員未出席今年的全會，顯示軍隊反腐仍在進行時。



中共第二十屆中央紀委第五次全體會議1月12日至14日在北京召開，中共政治局七位常委全數出席。

據《新華社》14日發布的全會公報，「強化政治監督」依然排在年度重點工作首位。不過，今年公報中關於強化政治監督的表述比去年顯著增加，其中強調要嚴明政治紀律、換屆紀律，堅決清除心懷二志、言行不一的「兩面人」。

全會也要求嚴肅糾治「思想上的自由主義、政治上的投機主義、組織上的宗派主義、工作上的本位主義、履責上的好人主義」，切實維護以中共總書記習近平為核心的中共中央權威和集中統一領導。

1月12日，習近平在中共第二十屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議上發表重要講話。（新華社）

專研中共高層政治的台灣政治大學東亞研究所特聘教授寇健文向《聯合早報》分析，在中共四中全會以來多名軍隊將領落馬、高層人事異動持續的背景下，今年的中紀委全會公報更強調「鞏固領導中心」，預計是為明年召開的中共二十一大做準備。「由於涉及換屆人事佈局，決策層要防止有問題的幹部被帶病提拔。」

在部署今年工作時，全會表明要深化整治金融、國企、能源、教育、學會協會、開發區和招標投標等重點領域腐敗。其中「學會協會」為今年新增領域，去年針對高校的反腐也進一步擴大到整個教育領域。

此外，全會也提出嚴肅查處政商勾連、權力為資本提供保護、資本向政治領域滲透等問題，深挖細查預期收益、約定代持、政商「旋轉門」等新型腐敗和隱性腐敗，著重查處「關鍵少數」、年輕幹部腐敗，深化受賄行賄一起查，加大跨境腐敗案件查辦力度，配合全國人大常委會制定反跨境腐敗法。

1月12日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在中共第二十屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議上發表重要講話。李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希出席會議。（新華社）

北京師範大學政府管理研究院教授唐任伍受訪時指出，除了金融、國企、能源等傳統腐敗多發領域，教育行業和向來被視為「清水衙門」的學會協會也被納入重點反腐領域，表明反腐範圍進一步擴大。

唐任伍注意到，今年全會公報有不少新表述，除了前述「兩面人」和「五個主義」，也點出「年輕幹部腐敗」現象，表明這些新趨勢都受到重視。「公報裡還提到今年會強化政治巡視，組織開展二十屆中央第七輪、第八輪巡視，說明今年反腐力度比去年有增無減。」

至少九名軍方委員未出席全會

中紀委去年查處65名中管幹部，寫下2012年中共十八大以來「打虎」新紀錄。這還不包括中共政治局原委員、中央軍委原副主席何衛東等一批去年落馬的軍隊高級將領。

公報顯示，出席這次全會的中紀委委員有120人，比去年的131人少11人。寇健文觀察到，至少九名有軍職且尚未被官宣落馬的中紀委委員未出席全會，其中有七名中將和兩名少將。

這九名軍方委員橫跨海陸空三軍與武警部隊，包括擔任中紀委常委的空軍中將陳國強、海軍副政委冷少傑、軍事科學院副政治委員楊笑祥、中部戰區陸軍政委繆文江、武警部隊紀委書記陳劍飛等。

此外，去年10月被官宣落馬的中央軍委審計署副審計長孫斌也缺席全會。

寇健文說，九名軍方委員缺席中紀委全會，顯示去年以來的「軍中大整肅」還沒有結束，「隨著高壓反腐持續，今年預計還有更多軍隊將領和中管幹部落馬」。

