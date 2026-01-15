2025年華為時隔5年重奪內地市場份額第一　Apple、vivo位列其後

根據IDC（國際數據公司）最新發佈的報告，2025年，中國市場手機總出貨量約2.85億台，其中華為以4670萬台出貨量、16.4%市場份額時隔5年重奪中國市場全年第一，超越Apple。



近日，據IDC（國際數據公司）最新發佈的報告，2025年全年，中國市場總出貨量約2.85億台，同比下降0.6%，中國智能手機市場出貨量排名前五的品牌分別為：華為、蘋果、vivo、小米、OPPO。

2025年中國前五大智能手機廠商。（IDC咨詢）

其中，華為以4670萬台出貨量、16.4%市場份額時隔5年重奪中國市場全年第一，領先並列第二的蘋果（4620萬台，16.2%）和vivo（4610萬台，16.2%）。

2025年11月8日，在中國浙江省桐鄉市烏鎮舉行的世界互聯網大會上，展示的華為標誌。（Reuters）

（Apple）

內媒報道曾指，市場回升也折射了消費者對鴻蒙生態信心的回歸，鴻蒙生態經過一年極限突圍，目前已超30萬個應用與元服務。