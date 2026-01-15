Nvidia H200晶片風向逆轉　日媒：北京擬管控企業採購規則

在中美人工智能與先進晶片角力持續升溫之際，《日經亞洲》1月15日引述兩名知情人士報道，中國正著手擬定相關規則，規範本地企業可向輝達等外國晶片製造商採購先進晶片的數量，其中包括近期備受關注的Nvidia H200人工智能晶片。



報道指出，北京官方正在研擬一套制度，可能會對國內企業可購買外國製造商最先進AI晶片的總量加以管制。知情人士表示，這項作法並非全面封殺，而是讓Nvidia等企業仍可在有限範圍內對中國市場供貨。

針對《日經亞洲》的相關報道，《路透社》表示，目前尚無法立即核實內容。Nvidia方面則拒絕發表評論。

《路透社》進一步指出，這項動向出現在美國總統特朗普政府於1月13日正式批准Nvidia可向中國銷售H200晶片之後。該決定隨即在美國國內引發爭議。

2026年1月5日，美國內華達州拉斯維加斯，Nvidia行政總裁黃仁勳出席2026國際消費電子展（CES 2026）時發表講話。（Reuters）

美國國會議員與前政府官員1月14日公開質疑特朗普政府的決策，認為允許向中國出口H200晶片，可能削弱美國在人工智能領域的領先優勢，並有助於提升北京的軍事能力。

不過，事態發展隨後出現轉折。《路透社》1月14日發出獨家報道，指中國海關當局已於本周通知基層海關人員，Nvidia H200晶片不准進入中國境內。

另有消息人士向《路透社》透露，中國政府已召集國內科技公司開會，並明確指示，除非確有必要，否則不得採購Nvidia H200晶片。相關人士指出，這項內部指示與北京正在研擬的採購規範方向一致，顯示北京官方對進口最先進AI晶片的態度趨於審慎。

分析認為，在美國放行、北京設限的雙重背景下，Nvidia H200晶片未來能否實質進入中國市場，仍存在高度不確定性，也凸顯中美科技博弈已由出口管制，延伸至進口端與內部政策調控。