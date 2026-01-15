95後麻省理工化學工程「明日之星」鄭玉　離美歸國加盟北京大學

在美國學習多年、專注可穿戴設備研究的95後中國青年學者鄭玉，近日正式告別美國麻省理工學院（MIT，Massachusetts Institute of Technology），歸國加入北京大學化學與分子工程學院，以研究員，博士生導師身份開啟學術新征程。



北京大學官網介紹，鄭玉2013年考入南開大學化學系，並於2017年獲南開大學楊石先獎學金。同年，她前往美國史丹福大學（Stanford University）化學系攻讀博士學位，師從柔性電子、電子皮膚領域的國際知名學者鮑哲南。

2022年博士畢業後，鄭玉進入麻省理工學院化學工程系開展博士後研究，並入選該校化學工程領域明日之星計劃。翌年，她的博士論文斬獲了由國際純粹與應用化學聯合會（IUPAC），以及比利時的化工巨頭索爾維集團（SOLVAY）聯合頒發的「青年化學家獎」。

鄭玉。（北京大學網站）

截至目前，鄭玉已在國際頂尖學術期刊發表多篇論文，包括《美國化學會誌》、《自然・納米技術》、《自然・通訊》等。

她的研究方向包括有機功能材料，高分子物理，生物電子器件。據悉，高分子電子材料與生命系統具有相似的機械性能（柔性和可拉伸性）和信號傳導機制（混合離子-電子傳輸）。這使其在開發能夠與生命體緊密結合的精準醫療設備，以及高效的智能計算系統方面具有巨大的應用前景。

北京大學。（北京大學網站）

基於高分子化學與物理的原理，鄭玉的課題組聚焦於從分子層面構築多功能集成的動態聚合物網絡體系。通過設計構築單元和分子間相互作用來調控網絡貫穿動力學，理解其在外界刺激下拓撲結構的動態變化及對物質傳輸過程的影響機制。目標是實現電子設備與生命系統長時間高效、穩定、安全的信息交互，用於實時健康監測與治療，人機交互，腦機接口，類神經計算等。

有媒體指出，隨着西方科研環境日趨惡化，越來越多的海外科學家選擇回國任職，中國高校和科研機構湧現一股世界頂尖科學家的加盟潮。在個人發展機會之外，這些研究人員還有着各式考量，包括在海外缺乏歸屬感、擔心美國政治環境等。但無論是華裔還是外國專家，都表示中國不斷提升的學術實力和青年人才儲備是吸引他們的主要原因。