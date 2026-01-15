Visa支持中國持卡人Apple Pay綁卡跨境支付 網民大讚：期待已久
撰文：許祺安
出版：更新：
Apple今日（1月15日）宣布拓展Apple Pay跨境支付支持，內地用戶在全球旅行，均可使用本地銀行發行的Visa信用卡與借記卡進行支付。在中國上線十年以來，Apple Pay此前只支持綁定由中國銀聯發行的銀行卡。
據介紹，持有中國工商銀行、中國銀行、中國農業銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、平安銀行、興業銀行發行的Visa信用卡，及中信銀行發行的Visa借記卡的顧客，將卡片添加到Apple錢包app後即可使用 Apple Pay 進行跨境支付。上述銀行已和中國銀聯共同為Apple Pay跨境支付提供支持。
內地更多銀行發行的Visa信用卡將在未來數月內支持這一功能。萬事達卡也正在準備於未來數月內為部分發卡機構的持卡人推出這一功能。
據《澎湃新聞》，在中國大陸上線十年以來，Apple Pay此前只支持綁定由中國銀聯發行的銀行卡。
據《第一財經》，此次與Apple Pay的合作意味着，Visa在中國已經可以提供支付標記化服務。這也是其在中國提供支付標記化服務的首個用例。業內人士表示，上述機構在中國提供支付標記化服務，持卡人在境內使用無卡支付時可生成一次性token，讓支付更安全。相比之下，Apple Pay綁定外卡更多涉及出境後的支付場景，因此範圍更廣。
網民評論：
「期待已久的功能，不過不知道國內銀行啥時候能更方便對接，支持蘋果越來越國際化」
「終於支持了，省好多事兒！」
「二維碼支付的不方便，終於要被感知到了。」
「已經綁定好了。
2025年華為時隔5年重奪內地市場份額第一 Apple、vivo位列其後兩名香港男女代步車藏64部舊手機圖走私 拱北口岸闖關被查獨居者App命名「死了麼」惹議 網民稱不吉利：建議改「活着麼」回收價從5元飆升至300元 iPhone 4突爆紅 專家：有泄露私隱風險馬杜羅愛用華為手機 曾大讚為世上最好：連美國人也無法竊聽