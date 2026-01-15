中國公安部：敦促陳志犯罪集團在逃疑犯投案自首

中國公安部1月15日發佈關於敦促陳志犯罪集團在逃犯罪嫌疑人投案自首的通告，指陳志犯罪集團涉嫌詐騙、開設賭場、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪，目前案件正在偵辦中。公安部呼籲陳志犯罪集團的疑犯自動投案，如實供述自己罪行的，可以依法從輕或者減輕處罰。



太子集團陳志被押解回國。（央視新聞）

公安部通告顯示，近日，重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志被依法從柬埔寨押解回國。陳志犯罪集團涉嫌詐騙、開設賭場、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪，目前案件正在偵辦中。

通告指，自本通告發佈之日至2026年2月15日前，犯罪嫌疑人向公安機關自動投案，如實供述自己罪行的，可以依法從輕或者減輕處罰。對威脅、報復、阻撓擬自首犯罪嫌疑人構成犯罪的，將被依法追究刑事責任。

公安機關敦促相關犯罪嫌疑人，要認清形勢、珍惜機會，儘快到戶籍所在地公安機關投案自首，爭取寬大處理。對拒不投案自首的，公安機關將公開通緝，全力緝捕，依法懲處。