20歲女網紅雙腿骨折流浪柬埔寨街頭　親屬：已回國治療　好轉很多

早前，微博瘋傳內地20歲抖音網紅Umi（本名吳甄楨）被拍到在柬埔寨街頭精神恍惚、雙腿骨折，相關消息衝上微博熱搜。網民稱，她是被男友「畫餅」來柬埔寨賺錢，最後慘被拋棄，流浪街頭。周四（15日），Umi的親屬透露，吳女已順利回國，目前正在福建福州市醫院接受全面身體檢查，身體狀況已有明顯好轉。



據早前報道，Umi被拍到在柬埔寨西港一家酒店附近街頭徘徊，其神情落魄癱坐路邊，可以看到她臉部污黑、頭髮凌亂打結，手裏抓着一張X光片，雙腿佈滿密密麻麻的黑紫色淤青，像是骨折的樣子，整個人看起來相當淒涼。她的短片平台帳號顯示擁有2.4萬粉絲，IP地址位於柬埔寨，最後一條影片發布於2025年12月6日。

吳甄楨被拍到在柬埔寨街頭流浪。（互聯網）

Umi在抖音擁有2.4萬粉絲。（抖音截圖）

吳甄楨曾否認自己從事電詐行業。（抖音截圖）

網民爆料指出，她之所以去柬埔寨，是被男友哄騙說那邊賺錢很容易，但不知道什麼原因流落街頭。之後，Umi被好心華人救助，並送至當地移民局治療，以及成功聯繫上家人，等待回國。

據Umi父親吳先生回憶，去年12月26日，女兒突然聯繫家人稱腿部出問題，需要錢就醫。然而，在緊急轉賬2200元後，家人便再也聯繫不上她，因此焦急萬分。

1月4日晚，中國駐柬埔寨大使館發布通報稱，1月3日下午，駐西哈努克領事辦公室在當地一家醫院找到Umi，當時她身體狀況極差，領辦立即協調將其轉至另一家醫院救治。醫院診斷顯示，Umi患有肺部感染、胸腔積液等多種疾病，毒品檢測結果呈陽性。

Umi自述稱，她是受「高薪工作」誘惑前往柬埔寨，後不幸流落街頭。她表示，2025年3月，自己經朋友介紹赴柬從事服務行業工作，期間結識男友，後分手。因行動不便、身體狀況惡化，房東擔心其安全將她趕出，導致流落街頭。

網民爆料，Umi被送往救助站，在那裏吃上八寶粥了。（抖音截圖）

Umi在社交平台打造「精緻人設」。（抖音截圖）

1月6日，Umi母親在一名親戚陪同下，從福建出發飛往柬埔寨西港接女兒回家，但由於Umi護照等證件遺失需補辦手續，一度耽擱數天。最終，經多方協助，Umi已於數天前被成功接回國內。

15日，親屬向媒體透露，現時Umi狀態已大幅好轉，但腳部仍有問題，初步判斷為長期未行走導致神經受壓迫，正在醫院進一步檢查與治療。