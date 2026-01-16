中國宣布適度減少美國片進口數量　惟數據指去年整體幾乎未受影響

儘管中美貿易戰升溫，中國國家電影局於2025年4月10日曾以不具名發言人名義宣布，將「遵循市場規律、尊重觀眾選擇，適度減少美國影片進口數量」，以回應美國特朗普政府4月2日推出的「對等關稅」措施，並指此舉將使國內觀眾對美國影片好感度進一步降低。然而，根據最新統計，2025年中國引進的分帳片（主要為荷里活大片）整體數量與2024年持平，美國電影幾乎未受實質影響。



中國進口電影主要分為由片方與中方代理商按票房比例分成，受國際局勢影響較大的「分帳片」，和中方一次性買斷版權的「買斷片」（又稱「批片」）。據微信公眾號「院線電影資料庫2025」數據，2025年中國大陸共引進分帳片32部（另有復映片3部），總票房達81.07億元（人民幣．下同），佔全年票房約15.6%。得益於迪士尼動畫巨作《優獸大都會2》（Zootopia 2）在中國市場爆發，累計票房超過40億元，成為中國影史進口片觀影人次破億首例，分帳片整體票房總值與佔比均較2024年略有上升。

《優獸大都會2》（內地譯《瘋狂動物城2》）成為中國首部觀影人次破億進口電影。（迪士尼電影官方微博）

值得注意的是，2025年上映的分帳片中，除一部俄羅斯片外，其餘全部為美國片，數量與前一年一致。文章分析指出，上半年中美關係緊張導致官方提出「適度減少」策略，但實際執行幾乎未見成效；反觀下半年，中日關係惡化卻直接導致原定引進的日本分帳片《無盡的施嘉莉》上映計劃夭折，成為地緣政治影響引進片的最明顯案例。

在買斷片方面，2025年中國大陸共引進85部（扣除港台片後68部），總票房約25.44億元，佔全年票房4.9%，較2024年外國買斷片增加24部。買斷片票房冠軍為日本動畫《鬼滅之刃劇場版 無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，票房6.78億元。