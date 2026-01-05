中國23歲女導演賴宇晴柬埔寨民宅一樓墮亡　作品曾入圍國際電影節

據《柬中時報》報道，23歲中國女導演賴宇晴赴柬埔寨拍攝後在金邊墮樓，送院後不治，於1月2日宣告身亡。死者父親向警方表示，其女兒於2024年來到柬埔寨，與幾位友人共同從事短劇製作工作。



賴宇晴的作品曾入圍多個國際電影節，其首部長片《潮汐低語》（Whisperings of the Moon）入圍第30屆釜山國際電影節，該片故事即設置在金邊。



賴宇晴。（木蘭國際電影節官網）

《柬中時報》報道稱，警方報告指出，死者為中國籍女子賴宇晴，生前居住在金邊市。去年12月30日凌晨0時30分，賴宇晴在金邊一處民宅一樓墮下，被送往醫院救治，於2026年1月2日宣告不治。醫院出具的死亡證明顯示，死者因頭部與身體遭受嚴重撞擊而身亡。

涉事民宅底層為房東自住，一樓及二樓為出租房。一樓租給印度籍男子JATLA SIDDARTHA及中國籍女子LI FANG，二樓則由一名法國籍男子承租。

賴宇晴導演電影《潮汐低語》海報。

閉路電視畫面顯示，12月29日晚上11時22分左右，一名法國男子回到住所打開院門時，死者正站在門外。隨後死者被帶入屋內並進入樓上居住區。至12月30日凌晨0時30分左右，CCTV記錄到樓上有人交談聲，其後死者從高處墮下，一名印度男子與一名中國女子隨即下樓查看並扶起傷者。

警方確認，案發時與死者相識的兩名友人（印度男子JATLA SIDDARTHA及中國女子LI FANG）在同一樓層，事發後兩人被帶往刑事警察局協助調查。警方還在案發現場欄桿上提取到指紋痕跡，作為後續調查證據之一。

作品曾入圍多個國際電影節

據木蘭國際電影節官網介紹，賴宇晴，祖籍福建，出生於天津。曾在紐約、洛杉磯和多倫多留學。曾以導演、演員、音樂人的身份參與多部短片及長片的製作，她的作品曾入圍多倫多國際電影節、BFI Flare、聖丹斯Ignite終選名單等。

賴宇晴。（春潮TIDE）

賴宇晴接受專訪。（春潮TIDE）

賴宇晴的首部長片《潮汐低語Whisperings of the Moon》入圍第30屆釜山國際電影節，亞洲電影之窗單元。而這部長片的故事就是設置在柬埔寨金邊。

她曾在接受《春潮TIDE》採訪時曾表示，首次去金邊就是工作坊拍短片版本的時候，而她的三個製片人都很支持她，「一個是我在美國認識的Lily，我之前的短片就和她合作，所以我們之間有很強的信任和默契，另外一個製片人Jatla，他是我在工作坊的導師，他是來自印度的一個更有經驗導演。他也是少有能在創作層面能幫我把優勢放大，提醒我不足的人。還有Jatla的長期製片人Esther，她一直細心看顧着我們，為我們兜底負責。」

死者父親在事發後從中國趕赴柬埔寨處理善後。他向警方表示，其女兒於2024年來到柬埔寨，與幾位友人共同從事短劇製作工作，合作夥伴包括印度籍男子JATLA SIDDARTHA及中國籍女子ESTHER LI和LILY YANG，但並不了解女兒在柬埔寨的工作與生活細節。