美國綁架馬杜羅釋「危險信號」　學者籲北京立法應對外部壓制

中國人民大學國家發展與戰略研究院1月14日舉辦線上中美政經論壇。據人大國發院微信公眾號消息，中國社會科學院法學研究所國際法研究所聯合黨委書記、研究員李洪雷在論壇中指出，特朗普政府綁架委內瑞拉總統馬杜羅的行為，釋放出「危險信號」，顯示美國正愈來愈肆無忌憚地繞過國際法，將自身法律體系強加於他國。



李洪雷認為，在此背景下，中國必須採取行動，透過更嚴格立法，防範「外部壓制」風險，保障技術自立與供應鏈安全，並構建兼具韌性、定力與道義的現代化治理體系。他同時提醒，國家應避免在廣泛領域出現「戰略過度支出」，陷入「國家安全過度泛化陷阱」，而應將資源集中於攸關國家命運的基礎領域。

內媒《觀察者網》報道指出，論壇發布研究報告，提出美國政府存在「憲制政府、國家安全政府、緊急狀態政府、霸權政府」四種面孔。李洪雷表示，這四者並非彼此替代，而是層層疊加、相互滲透，構成高度彈性的權力運作複合體。他指出，美國新版《國家安全戰略》將經濟安全核心化，是國家安全政府與霸權政府的合流；特朗普援引《國際緊急狀態經濟權力法》加徵關稅並引發訴訟，則凸顯「國家緊急狀態政府」與「憲制政府」的衝突。此與同時，美軍抓捕馬杜羅，則是霸權政府面孔將國內法凌駕於國際法的極端展現」。

2026年1月3日，美國總統特朗普與中央情報局長拉特克利夫（John Ratcliffe）等人坐在位於佛羅里達州的海湖莊園內，觀看美軍對委內瑞拉發動的軍事行動。 （Reuters）

李洪雷呼籲，中國法律政策「應充分保障技術自立和供應鏈安全」，制定支持基礎研究、核心技術與戰略物資儲備的方案，並提供穩定的法律基礎與長期資金支持。李洪雷強調，這不僅僅是投資問題，更關鍵的是完善法律體系，創造一個鼓勵原始創新、保護知識產權、暢通產業流通的制度環境。他也建議完善《反外國制裁法》實施細則，並在數據與金融等領域加強立法。

在同場活動中，美國卡特中心中國事務高級顧問劉亞偉表示，北京在處理中美關係時，需洞悉美國的運作機理與內部張力，既要敢於鬥爭、維護核心利益，也要敏於尋找共同安全交集，以務實合作累積互信。

《觀察者網》並引述香港城市大學法律學院教授王江雨說法，指出中國不能落入美國話術圈套，在國與國關係中，美國國內法不能凌駕於國際法，而美方對馬杜羅的行動赤裸裸地違反了國際法。

報道指出，論壇召開之際，中美在半導體、人工智能等高科技領域的戰略競爭持續升溫。特朗普政府近期在國安戰略文件中誓言掌控關鍵技術與供應鏈，並於1月14日簽署總統公告，要求全球供應商在180天內就關鍵礦產與美方談判，否則將面臨高關稅與配額限制，再度引發外界對全球供應鏈穩定的關注。