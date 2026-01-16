美台關稅15%｜駐美使館譴責美台簽署MOU違反一中原則　應立即撤銷

美台已就對等關稅達成共識，並於美東時間1月15日以投資合作備忘錄（MOU）形式完成簽署。中國駐美大使館隨即對此表態，強烈譴責所謂「協議」，並呼籲華盛頓立即撤銷相關安排。



台灣行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領的台灣談判團隊，日前與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）率領的美方團隊完成台美關稅談判總結會議，並共同見證駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會（AIT）於美國商務部簽署投資合作備忘錄。

台美雙方在美東時間1月15日簽署MOU。由左至右依序為AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、行政院政委楊珍妮、駐美代表俞大㵢。（台行政院提供）

根據中國駐美大使館向媒體發出的聲明，內容指出北京方面強烈抨擊美方刻意推進與台灣的關稅談判，認為相關安排違反一個中國原則及中美三項聯合公報，並要求美國立即撤回，否則「一切後果須由美方自行承擔」。

聲明中，中國駐美大使館發言人劉鵬宇指責美國「蓄意」推動對台談判，稱此舉「嚴重違反」一個中國原則和中美三個聯合公報，也違背了美國僅與台灣保持非官方關係的承諾。他敦促美方「停止推進並立即撤銷所謂的協議，停止向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號，否則一切後果將由美方承擔」。

在此之前，國台辦已就美台關稅協議表達強烈不滿，國台辦發言人朱鳳蓮於1月14日的國台辦例行記者會上，針對台美即將達成關稅協議表示，所謂的協議是美國以高關稅為手段對台灣實施的經濟掠奪，是一場對台灣「產業抽血」的圖謀。她指出，這不僅暴露了「美國優先」的利己本性，也顯示美國將台灣視為棋子的用心。

朱鳳蓮同時抨擊民進黨當局面對外部勢力的霸凌與掠奪「毫不抵制，反而主動迎合」，指其將台灣核心技術優勢當作向外部勢力獻媚的「投名狀」，在關稅談判中「未談先跪」，在經濟勒索前「打左臉送右臉」，並稱相關作為最終將「摧毀台灣經濟發展前景、損害台灣民眾長遠利益」。