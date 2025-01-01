食安中心：已指示City Super停售法國個別水域生蠔 或含諾如病毒
食物環境衞生署食物安全中心周三（12月31日）指示業界，暫停進口法國水域Étang de Thau出產的介貝類海產，稱法國當局透過Rappel Conso發出通告，指該水域的介貝類海產或受諾如病毒污染而回收。
食物安全中心發言人稱，中心在得悉事件後，已隨即調查及聯絡本地主要進口商跟進。初步調查顯示，本港進口商City Super Limited曾進口及出售上述地區出產的生蠔。
促業界暫停進口受影響區域介貝類海產
為審慎起見，中心即時暫停進口及在港出售該水域出產的介貝類海產，並指示該進口商停售、下架及回收有關生蠔。市民可於辦公時間致電City Super Limited的熱線2736 3866，查詢有關產品的回收事宜。 」
發言人又稱，業界如持有其他來自受影響區域的介貝類海產產品，應立即停售。中心會通知法國當局，亦會知會本地業界，並繼續跟進事件及採取適當行動，調查仍然繼續。
