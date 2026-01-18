海南封關滿月：新增備案外貿企業5132家　免稅購物金額約48億

2026年1月18日，海南自由貿易港封關運作迎來「滿月」。據海口海關統計，截至2026年1月17日，自2025年12月18日封關以來海南新增備案外貿企業5132家。



數據顯示，海南自貿港封關首月，海關在監管零關稅貨物7.5億元（人民幣，下同），當地的企業、醫院、研究機構可以使用到零關稅的物資及設備，旅遊、運輸等企業也可以享受到零關稅的營運用飛機、船舶和汽車；同期，海關在監管銷往內地的加工增值免關稅貨物8586.7萬元，促進了海南企業延伸産業鏈、提升附加值。

洋浦港。（無人機照片/新華社）

海口海關所屬洋浦海關關員在「零關稅」享惠企業進行現場巡查。（海關發佈）

封關首月，海關共監管離島免稅購物金額48.6億元人民幣，同比增長46.8%；購物人數74.5萬人次，增長30.2%；購物件數349.4萬件，增長14.6%。

此外，海南自貿港還吸引更多旅客通過海南口岸進出境，一個月來，海關共監管海南空港口岸進出境人員31.1萬人次，同比增長48.8%。