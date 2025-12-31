退貨羽絨服藏機票　事主被網暴喊冤：疑二次銷售，雙方協商好才退

近日有商家在網上發布影片，怒斥消費者退回的網購羽絨服滿是污漬，且口袋還放有一張哈爾濱的機票，直言她穿羽絨服旅遊半個月弄髒了還退貨，「這是人幹的事嗎？是活不起了嗎？」

影片迅速在網上瘋傳，不少網民非常氣憤，甚至「人肉」出該女生的抖音賬號，在其哈爾濱遊玩影片的評論區謾駡。

女事主事後解釋，羽絨服吊牌有問題，疑似二次銷售才退貨，但這番回應並未平息外界對她「白嫖」的質疑。一場網購退貨糾紛，最終演變成網絡風波。



網購羽絨服退貨口袋裝機票一事，在網上熱度非常大。（網上截圖）

女事主：懷疑衣服二次銷售才退貨

12月29日，買家蘇女士接受《正在新聞》採訪時，稱12月16日收到羽絨服，便發現吊牌有打結，疑似是退換貨商品，於是聯繫店舖客服，「這個不會是別人穿過了吧」，但對方否認，解釋吊牌是因為裝袋時不慎弄斷，但衣服是全新。

蘇女士曬出和淘寶商家的聊天截圖。（正在新聞）

12月17日，蘇女士帶著羽絨服從三亞前往哈爾濱，落地時因為天氣冷便穿上羽絨服，並順手將登機牌放入口袋。她稱，自己對哈爾濱的天氣沒什麼概念，就先攜帶羽絨服，強調「我只穿過一次，是從機場到酒店路上，到飯店時隨即脫下，然後再沒有穿過。」

蘇女士稱，從收到羽絨服到退回只有7天，並非影片中所說的「半個月」。她返回三亞後，和淘寶商家溝通要求退貨，對方同意，便在12月24日將羽絨服寄出。另外，網上流傳帶有她機票個人資訊的影片，導致她被網暴，目前已報警處理。

但蘇女士的解釋，未能平息網民質疑，不少人在網上留言「從飛機場到酒店穿了一次羽絨服，難道在哈爾濱玩的時候一直凍著嗎」、「這也算穿了啊，那衣服滿是污漬怎麽解釋」、「帶著新衣服去旅遊，這個動機就很迷惑」。

商家遭無妄之災 淘寶因買家資訊被泄露要關店

商家稱，收到退貨後，因為衣服上有油漬，影響二次銷售，遂將衣服退還至供應商，讓廠家處理面料污漬，未料廠家收到退貨後，一怒之下拍片兼在網上曝光。

商家表示，該影片並非其在網上發布，但此事也連累到他們，因為「洩露買家資訊」，淘寶官方可能要關停店舖。

廠家稱，這件羽絨服會拆剪處理。（網上截圖）

《極目新聞》報道，最初發布退貨羽絨服的影片賬號，更新了一條新的影片，指工廠已與蘇女士和平解決問題，另外涉事羽絨服將拆剪處理，不會二次銷售。