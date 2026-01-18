中國用電量首次突破10萬億千瓦時　為美國兩倍

中國國家能源局1月17日發佈的數據顯示，2025年，中國全社會用電量累計103682億千瓦時，同比增長5.0%，歷史性突破10萬億千瓦時。



據《新華社》報道，這一數字在全球單一國家中尚屬首次，相當於美國全年用電量的兩倍多，超過歐盟、俄羅斯、印度、日本四個經濟體的年用電量總和。用電量首次突破10萬億千瓦時，直接顯示了中國超大規模經濟體的強勁韌性，以及產業結構升級、經濟綠色轉型的前行軌跡。

年用電量從5萬億千瓦時到10萬億千瓦時，中國僅用了十餘年時間，這樣的增長速度在全球主要經濟體中絕無僅有，既印證了中國作為製造業大國的發展底色，也折射出能源保障能力的全面提高。

1月5日，在青島港前灣港區86泊位，工程車輛在進行煤炭轉運作業（無人機照片）。

當前，高端製造業正成為拉動用電增長的核心引擎。2025年新能源車、風電設備製造領域用電量增速分別超過20%和30%；與此同時，數字經濟與新興技術的迅猛發展，催生了一批新的用電增長點，充電樁、5G基站等新型基礎設施建設提速，帶動互聯網和相關服務業用電量同比增長超30%，充換電產業用電量增速更是接近50%。

2026年1月17日拍攝的河北省贊皇縣院頭鎮曹家莊村附近的「風光互補」發電場。（無人機照片/新華社）

1月16日，國網巨鹿縣供電公司的工人在轄區閻疃鎮附近的「農光互補」光伏發電場巡檢併網線路。（無人機照片/新華社）

在新興產業用電量穩步提升的同時，中國高耗能行業整體用電量增速回落，其中黑色金屬冶煉和壓延加工業、非金屬礦物製品業用電量呈下降態勢，其餘細分領域雖有增長但未改變行業節能降耗的整體走向。