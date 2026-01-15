史上最大規模投資　台積電今年資本支出上看560億美元

全球晶圓代工龍頭台積電再度刷新投資紀錄。台積電1月15日於法說會上宣布，今年資本支出預算將介於520億至560億美元之間，明顯高於去年實際資本支出409億美元，也大幅超越市場原先預期的450億至500億美元水準，創下公司史上最大規模的年度投資金額。



台媒《中時新聞網》報道，在全球人工智能、高效能運算以及5G等結構性成長動能推動下，台積電正以前所未有的速度與規模擴充產能，顯示其對先進製程與長期需求前景的高度信心。

台積電財務長黃仁昭在法說會中表示，公司高額資本支出始終與未來幾年的強勁成長機會密切相關。針對今年的投資配置，黃仁昭指出，約70％至80％的資本支出將投入先進製程技術的研發與生產，以確保技術領先地位；約10％將用於特殊製程，其餘10％至20％則配置於需求快速成長的先進封裝、測試以及光罩製作等領域。

隨著3奈米製程產能持續爬坡，以及新一代先進技術陸續導入，台積電預期，今年的折舊費用將較去年增加約19％。

2025年10月17日，NVIDIA創辦人兼行政總裁黃仁勳參觀台積電位於鳳凰城的半導體工廠，慶祝首片在美國本土生產的NVIDIA Blackwell晶圓，並稱「這只是開始」。（英偉達官網）

面對海外設廠成本攀升與全球通膨壓力，台積電管理階層仍對中長期獲利能力展現高度信心。黃仁昭強調，透過持續的研發領先與規模化優勢，台積電有信心維持長期毛利率達56％以上，股東權益報酬率達20％以上的經營目標。

報道指出，這份大手筆的投資藍圖，清楚向市場傳遞出台積電對於人工智能浪潮所帶動的半導體長期需求，抱持極為樂觀且堅定的立場，也再次鞏固其在全球先進製程競賽中的領先地位。