中國人口連續第四年下滑　去年792萬人出生創1949年以來新低

國家統計局今日（19日）發布的數據顯示，2025年中國人口已連續第四年下降，減少339萬至14.05億人。全年出生人口792萬人，低於2024年的954萬人，是1949年以來最低；同期死亡人數增至1131萬人，高於2024年的1093萬人。



中國去年全年出生人口792萬人。（Getty）

數據顯示，2025年末全國人口（包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員）14.05億人，比上年末減少339萬人。

全年出生人口792萬人，人口出生率為5.63‰；死亡人口1131萬人，人口死亡率為8.04‰；人口自然增長率為-2.41‰。

從性別構成看，男性人口7.17億人，女性人口6.88億人，總人口性別比為104.19（以女性為100）。

從年齡構成看，16—59歲人口8.51億人，佔全國人口的比重為60.6%；60歲及以上人口3.23億人，佔全國人口的23.0%，其中65歲及以上人口2.24億人，佔全國人口的15.9%。

從城鄉構成看，城鎮常住人口9.54億人，比上年末增加1030萬人；鄉村常住人口4.51億人，減少1369萬人；城鎮人口佔全國人口的比重（城鎮化率）為67.89%，比上年末提高0.89個百分點。

從受教育程度看，16—59歲人口平均受教育年限達到11.3年，比上年提高0.1年。