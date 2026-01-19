中國「無人力士」受矚　外媒評「天馬-1000」將掀起空中後勤革命

中國自主研發的天馬-1000無人運輸機於1月11日完成首飛，被外界視為中國在建立自主空中後勤能力上的一項重要里程碑。外媒分析指出，這類無人運輸平台的發展，可能為中國軍事與民用後勤體系帶來深遠影響。



據台媒「中時新聞網」報道，天馬-1000由西安愛生技術集團獨立開發，定位為中低成本的空中運輸平台，可應用於物流運輸、緊急救援與物資配送等任務。該機具備短場起降能力，能在複雜的高原地形及偏遠地區運作，並可在貨運與空投模式之間快速切換，以提升任務彈性。

根據官方介紹，天馬-1000同時配備光學導引著陸輔助系統，可在雨、雪與霧等低能見度條件下識別降落區。外界普遍認為，這項設計使其在中國山區與沿海地區的應用價值尤為突出。

綜合《新華社》等內媒公開資料，天馬-1000的升限達8000公尺，滑跑起降距離不到200公尺，最大航程約1800公里，最高載重為1噸。其模組化貨艙設計可快速更換，使機體能靈活轉換為物資投送平台，以滿足多樣化任務需求。

天馬-1000無人運輸機成功首飛。（央視新聞）

《軍事觀察》雜誌（Military Watch Magazine）網站於1月16日分析指出，天馬-1000的首飛時間，緊接著另一款無人運輸機彩虹-YH1000於去年5月完成首飛。兩款機型在尺寸上相近，但定位有所不同。分析認為，天馬-1000更著重於在偏遠、簡陋或臨時機場起降，並具備較強的智慧航線規劃能力與快速裝卸貨物的特性。

該分析指出，天馬-1000的研發經驗，可能為未來更大型、更複雜的無人運輸機鋪路，並有潛力為解放軍的後勤保障體系帶來結構性變革。

此外，中國航空產業於去年10月曾公開一款體量更大的無人運輸機模型「鹮影60」（Ibis Shadow 60）。該機以運-9運輸機為基礎研發，起飛重量超過60噸，最大有效載荷達20噸，最大航程可達4500公里。外界指出，無論在體量或載重能力上，鹮影60都已超越多款傳統有人運輸機，被視為世界級的大型無人機發展構想。

分析認為，從天馬-1000到更大型的無人運輸平台，中國正逐步建立完整的無人空中後勤體系，其軍事與戰略意涵，正受到國際防務觀察界的高度關注。