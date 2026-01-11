天馬-1000無人運輸機成功首飛　最大航程1800公里　最大載重1噸

《央視新聞》報道，據中國兵器工業集團有限公司消息，由中國兵器工業集團西安愛生技術集團有限公司自主研發的「天馬-1000」無人運輸機於今日（1月11日）順利完成首次飛行試驗，各項飛行數據表現良好，首飛取得圓滿成功。



「天馬-1000」集物流運輸、應急救援、物資投送等多功能於一體，是中國首款實現「高原複雜地形適配、超短距起降、貨運/空投雙模快速切換」的中空低成本運輸平台。其升限達8000米，滑跑起降距離小於200米，最大航程1800公里，最大載重1噸。這一機型還可通過模塊化貨艙快速切換，靈活轉換為物資投送平台，適應多樣化任務需求。

天馬-1000無人運輸機成功首飛。（央視新聞）

據介紹，「天馬-1000」載重能力相當於一輛標準私家車的重量，可一次性運送大量物資。在面對偏遠地區補給、應急救援、緊急物資調運等場景時，「天馬-1000」能夠實現單架次、規模化運送，滿足數日所需的食品、藥品、設備等關鍵物資，可解決特殊地域物資運輸困境。