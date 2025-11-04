20歲中國女留學生東京失聯28日　曾詢問「自殺森林」　母赴日苦尋

一名20歲中國女留學生在日本東京失聯超過28天，引發關注。令人擔憂的是，失聯前該女生曾向朋友打聽如何前往日本知名的「自殺森林」青木原樹海，日本華人社區關注到女孩失聯信息正組織尋找，其母親也已趕赴日本，並喊話女兒「無論發生什麼，都不要放棄自己。」



據《極目新聞》報道，失聯女生小吳來自福建，年僅20歲，居住在東京都練馬區。她最後一次與家人聯繫是在10月6日晚，10月7日與友人前往練馬區區役所後，與朋友分別便失去蹤影。據了解，小吳本應在10月8日到學校報到，但當日並未現身。

小吳母親任女士在女兒失聯後，已於10月14日抵達日本，向當地警方報警並求助中國駐日大使館。日本警方目前已按「失蹤人口」正式立案調查。

目前，日本龍在日華人援助協會（龍公益）已向吳媽媽伸出援手，會長劉勇向媒體證實，連日來協會志願者投入大量精力尋找小吳，「在池袋、新宿等地，志願者連續多日搜尋至凌晨兩三點，只要有線索，我們馬上就會派人去尋找」。協會更呼籲在日華人同胞、留學和熱心朋友廣泛轉發，提供線索，協助早日找到失聯者。

然而令人憂心的是，有志願者透露，小吳在失聯前曾向朋友打聽如何前往「自殺森林」青木原樹海。志願者在小吳居所還發現了類似自我排查抑鬱症的紙條。也有目擊者稱，小吳在失聯前疑似情緒低落，甚至有輕生傾向。

據悉，青木原樹海是位於富士山腳下的原始森林，受日本作家松本清張的小說影響，不斷有人到此結束生命，亦因此而被稱為「自殺森林」，是日本知名的敏感地點。自20世紀中期以來，這裏已成為全球皆知的自殺高發地。日本警方每年都會組織巡邏，在森林中尋找輕生者和遺體。有官方數據稱，每年都能在此發現數十具遺體，實際數字可能更高。

母親隔空喊話：家始終在你身後

面對女兒失聯超過20天，小吳母親發文向女兒隔空喊話：「這20多天里，我幾乎每天都在東京的街頭奔走。不論白天還是深夜，我都在尋找你。」她形容女兒是一個「曾經愛笑、愛乾淨、懂事體貼、多才多藝、總怕媽媽擔心的乖乖女」。

吳佳穎母親已赴日尋女。（極目新聞）

她懇求女兒：「有人說你曾打聽過如何去青木原樹海。媽媽求你——不要！千萬不要那樣做。無論發生什麼，都不要放棄自己。你不是一個人，我們都在等你。」這位母親也向公眾求助，希望東京的華人同胞如發現女兒蹤跡，能提供線索。

據志願者介紹，雖然日本警方已立案，但在日本直接以「自殺」方向處理非常困難，因此更加需要公眾的幫助。截至11月4日，小吳已失聯28天，仍無任何消息。