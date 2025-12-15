廣西教師被指性侵女學生致其自殺亡　犯強姦罪等判囚18年

此前，廣西一名女子在網絡上實名舉報，稱其妹妹遭中學教師唐毓文性侵後患上抑鬱症，最終於2025年1月17日自殺身亡。



廣西百色市右江區人民法院12月15日消息，唐毓文犯強姦罪、強制猥褻罪，數罪併罰決定執行有期徒刑18年，剝奪政治權利5年。同時判處禁止從事密切接觸未成年人的工作，依法賠償被害人父母經濟損失。



唐毓文。（家屬舉報材料）

據百色市右江區人民法院12月15日消息，今天上午，該法院依法對被告人唐毓文強姦、強制猥褻刑事附帶民事訴訟一案進行一審公開宣判。被告人唐毓文犯強姦罪，判處有期徒刑15年，剝奪政治權利5年；犯強制猥褻罪，判處有期徒刑5年；數罪併罰，決定執行有期徒刑18年，剝奪政治權利5年。同時判處禁止從事密切接觸未成年人的工作，依法賠償被害人父母經濟損失。

符月華於2018-2024年間多次輕生，且多次進行精神治療。（家屬舉報材料）

唐毓文。（微博）

經審理查明，被告人唐毓文在擔任百色市某高中班主任期間，於2019年9月至11月，對患有抑鬱症的被害女學生實施強姦二次、強制猥褻一次。2020年6月被害人高中畢業，後到其他學校復讀一年，2021年9月考上某大學，2023年9月因病退學，2025年1月因抑鬱症發作在家自殺身亡。

經鑑定，被告人唐毓文的性侵行為雖未直接導致被害人因抑鬱症發作而自殺身亡，但對其病情加重具有影響作用。該院認為，被告人唐毓文的犯罪行為性質惡劣，後果嚴重，社會影響極壞，應依法從重處罰。根據被告人的犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度，遂依法作出上述判決。

廣西一名女子在微博平台手持身份證，舉報廣西百色市祈福高中一位名叫唐毓文的教師，對當時還未滿16歲的學生符月華同學長期進行性侵與性騷擾，並對其進行精神控制，造成師生戀假象。

家屬舉報材料：

該名女子表示，其妹妹符月華於2018-2024年間多次輕生，且多次進行精神治療，但病情反覆導致符月華她患有重度的抑鬱症，最終於2025年1月17日自殺身亡。

家屬舉報材料顯示，符月華成績優秀，曾被華東師範大學錄取，但因抑鬱症發作無法安心讀書被退學。

符月華曾考上華東師範大學。（家屬舉報材料）

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288

【不要放棄你的生命】請看看這些求助網站和熱線！